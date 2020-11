Lorenzo Milá, el ‘experto’ de TVE que llamó ‘gripecita’ al COVID, da positivo en coronavirus

Lorenzo Milá da positivo en coronavirus tras su regreso de Estados Unidos.

El ‘experto’ de TVE fue quien, el pasado 25 de febrero de 2020, intentó restar importancia a las consecuencias del coronavirus.

“Al final aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Es un tipo de gripe nueva, es verdad. No tenemos memoria vírica, no tenemos de momento vacuna, pero al final es un tipo de gripe que, como la gripe, afecta sobre todo a personas con defensas bajas con situaciones de salud precarias como las personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe común. Y tiene un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%”, afirmó desde una conexión en directo para TVE desde Milán (Italia).