BRONCO DEBATE EN 'EL PROGRAMA DE ANA ROSA' (TELECINCO)

Ana Vázquez (PP) pasaporta a Monedero: «Mientras nosotros luchábamos contra ETA, tú asesorabas a Venezuela»

"Tú a mí no me vas a dar lecciones en la lucha contra el terrorismo, porque yo a diferencia tuya he perdido a muchos compañeros, alguno como Miguel Ángel Blanco"