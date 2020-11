Guerra sacude a la presentadora de TVE que suelta que no hace falta enseñar el castellano

Alfonso Guerra es otro de los históricos dirigentes socialistas que está que echa las muelas contra la política y concesiones de Pedro Sánchez al nacionalismo más radical, encarnado en los partidos de Bildu y ERC, dos de los ‘socios’ preferentes de este nuevo PSOE.

En una entrevista en ‘La hora de la 1‘, el que fuera vicepresidente con Felipe González ha declarado que él «está en las antípodas del PP», como es de sobra conocido, pero que si le preguntan de dónde está más lejos, si del propio PP o de Bildu, que ahora ha apoyado los PGE del Gobierno y que a cambio está consiguiendo el acercamiento de más presos etarras, Guerra no lo duda: «Lo tengo clarísimo, Bildu».

Unas palabras que habrán removido los cimientos de Moncloa, desde cuyo organigrama, con Iván Redondo al frente, se controla y se maneja lo que pasa y lo que se dice en TVE.

Guerra se las tuvo tiesas a la hora de confrontar con la presentadora, Mónica López, por la situación de arrinconamiento del español en Cataluña. López, catalana ella, defendía que no hacía falta enseñar el castellano en las aulas «porque ya se aprende fuera«. Así está ahora la Televisión Española:

-Guerra: ¿Por qué la enseñanza no se hace en castellano? – López: Es que el castellano ya lo aprenden…. Esto es una discusión para un buen rato – Guerra: Sí, sí, sí, nadie diría que no lo está negando. Para un buen rato sí. pic.twitter.com/IYUIn2o5ZG

Así fue la discusión:

Guerra: Sí, sí, sí, nadie diría que no lo está negando. Para un buen rato sí.

Guerra: ¿Por qué la enseñanza no se hace en castellano?

López: Como en Galicia está en gallego. Yo solo se le pregunto si es un problema que el castellano no sea lengua vehicular

Guerra : Está todo en catalán, la cartelería, los nombres de los pueblos, si usted no lo ve, necesita ir al oculista

De esta manera, Alfonso Guerra ‘reaparecía’ en la primera línea mediática para ajustar cuentas con Sánchez, tal y como están haciendo otros importantes socialistas.

Antonio Miguel Carmona ha dicho que el apoyo de Bildu a él personalmente «le da arcadas», lo que le ha valido que Podemos le haya montado una cacería en redes exigiendo su veto en las tertulias televisivas.

Y barones socialistas como Fernández Vara o García-Page, aunque con la boca pequeña, también han dejado entrever su profundo malestar con Sánchez.

No acabaron ahí los palos del que fue la mano derecha de Felipe González en sus sucesivas presidencias del Gobierno al actual líder del Ejecutivo.

Al Gobierno le pasa que no es natural. Una alianza que no es natural. El propio presidente del Gobierno recordó aquello que no podía dormir si estuviera Pablo Iglesias en la vicepresidencia. Pues ahora duerme con él