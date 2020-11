El ataque definitivo de Inda a Simón: «No es un tonto ilustrado, ¡es mala gente!»

Este pasado 14 de noviembre de 2020, a Fernando Simón le llegó el golpe más duro, uno que no esperaba: los 52 colegios de médicos de España pidieron su cese inmediato por su “incapacidad manifiesta”.

Un titular bastante fuerte para el portavoz de la gestión de la pandemia en España que, sin embargo, no ha hecho ni ademán de dimitir. Y es que el artista que se gusta de ir a entrevistas chistosas y a programas de aventuras, todo mientras el coronavirus apalea España, poco tiene ya que ver con aquel epidemiólogo desconocido para el gran público que salía a las primeras ruedas de prensa… Ahora los médicos le repudian y ese ataque no puede quedar en nada.

Para fortalecerlo, uno de los emisarios de la inquina contra Fernando Simón ha sido y sigue siendo el periodista Eduardo Inda. Desde su Okdiario o desde cualquier televisión, el controvertido tertuliano ha venido arremetiendo duramente contra la marioneta del Gobierno y este 16 de noviembre, desde ‘El programa de Ana Rosa’, fue una más:

Esta declaración de los médicos es la gota que colma el vaso. A este señor habría que haberle echado hace mucho tiempo.

Este señor dijo en enero que en España no iba a haber más de un caso de coronavirus; después que era una simple gripe; después la OMS da alarma mundial y dice que no pasa nada y que no hay casos en España; después estaba encantado de que no vinieran los turistas ingleses; y después habla de las enfermeras infecciosas…

¡Hace falta ser mala gente! La gente dice que ‘es un tonto ilustrado’, pero no, ¡es mala gente!