Zapatero, más lacayo de Maduro que nunca, en laSexta: «¡Se ha votado muchas veces en Venezuela!»

Luego se preguntan por qué tiene tanto éxito Telecinco. Este 16 de noviembre de 2020 al mediodía, las opciones pasaban por José Luis Rodríguez Zapatero en su versión más bolivariana o por Fernando Simón entrevistado como estreno del programa de Cintora en TVE. Apagar la tele o lanzarse a los brazos de Mediaset fueron las opciones.

Como se pueden imaginar, el expresidente español utilizó el altavoz televisivo que le dejó Ferreras en Al Rojo Vivo para lanzar sus proclamas bolivarianas, de izquierda extrema, de apoyo a los independentistas y para tratar de suavizar la afrenta de Sánchez a todos los españoles pactando con Bildu:

Muchos de los problemas principales para que no haya habido acuerdo o diálogos es las diferentes posturas que hay en la oposición. ¿Hay algo mejor en Venezuela?

¿Es la parte radical de la oposición la que decide cuándo hay o no condiciones? En 2018 la gente votó lo que quiso, otra cosa es que no se presentó la oposición.

«La postura de Felipe González es diferente a la suya», le contradecía Ferreras, pero ni por esas:

Leopoldo López está aquí porque yo logré liberarle de la cárcel de Ramo Verde. Si no pensara que tienen que estar fuera, no lo hubiera hecho. ¿A alguien le extraña que yo esté por el diálogo y el acuerdo? Estoy por el diálogo y el acuerdo en Venezuela, en Cataluña, en Euskadi. Siempre estaré ahí.

Zapatero incluso se puso la ‘medalla’ de la llegada de Leopoldo López a Madrid, atribuyéndose su «liberación». Sin embargo, se trata de un bulo del socialista. Ya que su negociación solo sirvió para sacar al opositor venezolano de una prisión militar y encerrarlo en su casa. No obstante, la libertad la logró con el alzamiento militar contra Maduro (de la mano de Juan Guaidó) y el apoyo del embajador de España en Caracas, quien lo recibió como huésped.

Sobre el tema más candente del momento en España, los PGE pactados del gobierno con Otegui y sus compinches, Zapatero hace los mismos ojitos que Iglesias a los herederos del terrorismo:

La sensibilidad de cada uno hay que respetarla, pero en mi opinión la ciudadanía debe valorar que llevamos diez años sin violencia de ETA y en paz, que la democracia debe ser coherente y generosa; y la coherencia es que les pedimos que dejaran la violencia para estar en las instituciones, y no era una trampa, era la superioridad moral de la democracia.

Ferreras intentaba algún acercamiento a posiciones más centradas: «¿Pero hacía falta colocarlo en el centro del escenario?»

Hay que tener dos principios, primero el de la responsabilidad: este gobierno está siendo estable y estamos mejorando las expectativas porque hasta hace poco en España era si íbamos a tener gobernabilidad o no, y la tenemos.

Y le llegó el presentador incluso a poner toda la hemeroteca infame de Sánchez negando a Bildu, pero no hay más ciego que el que no quiere ver y Zapatero insistió de forma miserable:

El qué. ¿Los presupuestos? Yo nunca le he oído decir eso. Sánchez ha dicho que no pactaría la formación de gobierno. Es completamente distinto… ¡Y aquí del contenido de los PGE nadie dice nada!

Soy partidario de la generosidad cuando hay un conflicto de esta envergadura. No quiero establecerle un marco al gobierno, que seguro que tiene varias posibilidades que facilite el respeto a todos, el diálogo y la generosidad. A mí no me gusta nada con VOX, pero si hay que hablar se habla.