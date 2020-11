Bestial varapalo de una viróloga española a las vacunas de Pfizer y Moderna: «No valen para nada»

En las últimas semanas hemos vivido una reacción positiva en el catastrófico mercado bursátil, normalmente a la baja como todo, por el azote del coronavirus.

Y es que los anuncios primero de Pfizer y después de Moderna, de que sus vacunas en la fase 3 con varias decenas de miles de voluntarios estaban rondando resultados de entre el 90% y el 95% de efectividad, habían supuesto un empujón fenomenal a la moral tocada de todo el mundo.

Pero mientras ustedes asisten ilusionados a estas buenas noticias sobre vacunas, pensando que podrían recuperar la vida anterior, en España tenemos a una viróloga del CSIC, Margarita del Val, que se ha venido encargando sistemáticamente de dar noticias pésimas durante toda la crisis sanitaria, y ahora no iba a ser menos.

Este 17 de noviembre de 2020 participó como entrevistada en El Programa de Ana Rosa y allí dejó a todos los tertulianos, presentadora incluida, con un buen bajonazo, efecto que conseguiría también en los espectadores de Telecinco. Lean:

En resumen, de lo que protegen estas vacunas de Pfizer y de Moderna es de los casos leves y moderados de Covid-19, ¡leves y moderados! Porque son los únicos que tienen hasta ahora. Esto no son productos que necesitemos para nada… Nadie lo necesita para arreglarle nada, ningún país… Esto es un pequeño paso, pero no garantiza en absoluto que vaya a proteger de síntomas graves ni de la muerte.

Yo no estoy entusiasmada, al contrario, estoy un poco molesta porque estas precisiones no se hayan hecho. Luego podemos hablar lo que queramos sobre la inmunidad que dura o que no dura, sobre el transporte, pero primero tenemos que saber si tiene efectividad contra algo. Siento ser tan pesimista pero llevo toda mi vida en vacunas y a mí esto no me convence para nada.

Ahora mismo simplemente una protección sobre unos síntomas como solo tos o solo fiebre ya cuentan como protegidos, y eso no es lo que nos va a salvar ni nos va a permitir volver a la normalidad. No me vale para nada todavía. Es pronto.

Lo están diciendo en sus notas de prensa, pero estamos ávidos y nos agarramos a la noticia que querríamos oír y que todavía no es. Es un escalón que hemos subido, uno notable, pero…