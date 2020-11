Cintora cuela en TVE a su amigo comunista Willy Toledo y se deshace en elogios porque le dan trabajo

Ni dos días ha tardado Jesús Cintora en clavarnos en la televisión pública las bobadas y chismes comunistas de Willy Toledo.

Le deben faltar pocos amiguitas ya, porque en apenas programa y medio han desfilado por su nuevo programa vespertino de TVE, una copia exacta de lo que hizo en su Las Mañanas de Cuatro, Antón Losada, Lucía Caram, Ernesto Ekaizer, Rubén Sánchez (Facua) y ahora el fenómeno que faltaba.

Llevan días calentando todos los podemitas, porque irán pasando de uno en uno en poco tiempo.

Pero lo de este 17 de noviembre de 2020 fue bastante vergonzoso. De sobra es conocida la historia de Willy Toledo, denunciado por la asociación Abogados Cristianos por cagarse en Dios. El tema aburre ya hasta a las ovejas.

Así que nos quedamos con lo más gracioso. Cintora congratulándose en TVE de que su amigote bolivariano haya vuelto a trabajar en una serie para… agárrense, ¡Netflix! La conversación entre estos dos personajes no tuvo desperdicio:

Cintora: Antes de despedirte, felicitarte por la serie. ¡Vuelves a trabajar! Parece te vuelven a dejar currar en este país… Y es cierto que la serie, merece la pena, ¡enhorabuena! Y gracias.

Toledo: Pues muchísimas gracias, sí, está siendo un exitazo. Por fin estoy pudiendo volver volver a trabajar, a mi pasión y a mi pan. Creo que por fin voy a demostrar que no se va a venir el mundo abajo, que no le voy a prender fuego al plató, que no ha habido ninguna víctima, ni siquiera heridos, en la serie…

Cintora: ¿Pero qué pasa Willy, que le ibas metiendo mecha en los platós?

Toledo: Eso pensarían algunos, que era imposible contratarme sin que todo explotara por los aires. Estoy muy contento porque incluso han intentado un boicot y les ha salido el tiro por la culata.