Fortes, tras criticar el fichaje estrella de Enric Hernández y Rosa María Mateo, ahora recula: «Ya me he quemado»

Este es Xabier Fortes.

El presentador gallego hizo honor a la fama que arrastran los de su tierra y enseñó, aunque sea levemente, la patita, para bramar por el fichaje de Jesús Cintora, que supone que prácticamente toda la franja matinal de La1 de TVE esté externalizada.

Una maniobra que debería sentar en un banquillo a sus responsables, el ‘Superdirector’ de informativos Enric Hernández y la administradora única cada día menos provisional Rosa María Mateo.

‘El Lechero’ recula

Seguro que a más de uno no le ha extrañado.

Fortes parecía no digerir su defenestración al canal ’24 horas’, a donde fue mandado cuando Hernández y Mateo decidieron que ya no le necesitaban, y aparecía por Twitter en las últimas horas para poner el foco en el polémico fichaje de Jesús Cintora.

«Si el tramo de 8 a 15 horas, de contenido informativo, en TVE se ha externalizado por completo, que no sorprenda la protesta de sus profesionales, a la que me sumo», decía en un primer momento el taimado periodista gallego.

Sin embargo, su posición crítica no era una más. Fortes había sido azote de la derecha durante la etapa de José Antonio Sánchez, puesto en el cargo por el PP, en RTVE, desde el ‘soviet’ del Consejo de Informativos y sus palos ahora se veían como una traición.

Quizás por eso, debió reflexionar y volvió a escribir para ganarse el perdón de la izquierda, que sigue siendo quién hace y deshace en TVE.

He sido claro en mi hilo contra la externalización de programas informativos, no contra el formato ni quienes dirigen el nuevo programa. En absoluto.Algunos lo interpretan al revés.Lo más razonable es que no vuelva a posicionarme en estos asuntos.Ya me he quemado lo suficiente. — Xabier Fortes (@xabierfortes) November 17, 2020

¡Caramba, Xabier! O sea que el problema fue de los que interpretaron. Solo un apunte: cuando organizabas los ‘Viernes Negros’ y señalabas en público a los de la ‘redacción paralela’ que puso allí el PP y que no era la mitad de la que ha entrado ahora con Cintora desde fuera, jamás te quemaste antes de tiempo. Bien lo hubieran agradecido aquellos desgraciados.

Así se quejó Fortes de ‘Las cosas claras’

El mismo día del estreno de ‘Las cosas claras‘, con el debut de ‘Cintora&Friends‘, ya que por el plató de TVE desfilaron desde un Ernesto Ekaizer aún convalenciente tras contagiarse del coronavirus desde el hospital hasta la siniestra monja peronista Sor Lucia Caram, Fortes salía de la cueva y criticaba lo que sucede en TVE.

Como viene tiempo denunciando PD al hilo de varias denuncias de los sindicatos de trabajadores, el programa de Cintora supone una tropelía legal por haberse externalizado, creando una suerte de redacción paralela, y llenando los bolsillos de la productora de José Manuel Contreras, fundador de laSexta y hombre de Atresmedia, de donde también procedía Cintora.

El programa tiene poco de entretenimiento y mucho de informativo y de actualidad, como pudo comprobarse con la primera entrevista al epidemiólogo Fernando Simón.

