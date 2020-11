Jesús Cintora ‘acerca’ a Pablo Iglesias a su objetivo soñado: «A mí dame los telediarios»

Es el sueño húmedo de Pablo Iglesias y a fe que cada vez está más cerca de conseguirlo.

El fichaje de Jesús Cintora por RTVE aproxima al líder de Unidas Podemos y actual vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista de España a cumplir su deseo de controlar a su antojo la televisión pública.

El estreno de ‘Las cosas claras‘ en La 1 de TVE, con una nómina de filopodemitas chupando cámara como Ernesto Ekaizer, Lucía Caram, Willy Toledo o Antonio Maestre, deja bien a las claras la inclinación del programa y confirma los temores de muchos de los trabajadores del canal público sobre el color morado que se le está imprimiendo a la parcela informativa.

Por ello no sorprende que haya vuelto a hacerse viral un vídeo de Pablo Iglesias de hace más de siete años cuando, en una conferencia en La Coruña en 2013, exigía poco menos que el control de la televisión pública si un partido como el PSOE reclamaba su apoyo para poder formar Gobierno.

El vídeo, que debería congelar la sonrisa a cualquier periodista con dos dedos de frente y una pizca de dignidad, deja muy pantente qué pensaba, maquinaba y valoraba en realidad el líder de Unidas Podemos en el caso de llegar a pisar moqueta:

A mí me gustaría que un partido de izquierdas ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública, eso es lo que más me gustaría porque lo demás lo veo muy complicado. A mí eso me parece crucial y siempre lo he dicho, medio en broma, medio en serio, el precio para que yo apoyara un terrible acuerdo de Izquierda Unida con los reformistas traidores pro Troika del PSOE sería que pusieran en nuestras manos una televisión.