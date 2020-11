Ni tres programas en TVE y a Cintora ya se le escapa una deleznable defensa de Bildu EH

Solo tres programas de Jesús Cintora y ya nos ha dado a Periodista Digital contenidos para rato.

Cuando estaba en Cuatro y se montó allí su chiringuito de amigotes de extrema izquierda, parecía más o menos gracioso, pero el problema y gravísimo es que ahora lo está haciendo con el dinero de todos los españoles.

Tres programas de ‘Las cosas claras’, y vaya si lo están… En apenas seis horas de televisión ya ha enseñado la patita defendiendo nada más y nada menos que a Bildu EH como excelsos demócratas. Sí, ver para creer.

Y es que van a hacer todo lo posible por justificar que estos Presupuestos Generales del Estado, los primeros de Pedro Sánchez, hayan salido adelante con el voto de los herederos del terrorismo de ETA.

Así que Cintora, en la TVE de Rosa María Mateo, de Pablo Iglesias, cumple a la perfección ese papel:

José Luis Roig: Estamos pidiendo a las víctimas del franquismo que mantengan la memoria, y ahora le estamos pidiendo a las víctimas del terrorismo que se olviden… ¡Que Bildu es maravilloso! ¿Han condenado los asesinatos? Seamos sensatos, aquí se trata de no cargarnos la democracia…

Jesús Cintora: ¿Pero quién quiere cargarse la democracia?

José Luis Roig: Creo que a Bildu le encantaría. Veo que sí, según lo que dicen ellos y su programa. Dijeron que venían a cargarse el régimen…

Jesús Cintora: Hombre no creo que hayan dicho eso, yo no les he oído decir que quieren cargarse la democracia. No, ¡no han dicho eso!