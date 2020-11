González Terol (PP) arroja las vergüenzas de TVE a la cara de Mónica López: «¡Lo de Jesús Cintora es una cacicada!»

González Terol VS Mónica López.

Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del PP, comenzaba fuerte su entrevista en ‘La Hora de la 1’ con Mónica López.

«Buenos días. Me vas a permitir en primer lugar que me solidarice con los trabajadores de esta casa que han denunciado la externalización del programa que dirige Jesús Cintora. Algo prohibido por una normativa del año 2006 porque esta casa no depende del Gobierno, depende del Parlamento. Y ha sido totalmente externalizado y subcontratado en lugar de utilizar a magníficos profesionales como usted y otros muchos que hay en esta casa».

Sin embargo, cuando la entrevista, donde se habían abordado distintas cuestiones de actualidad, llegaba a su fin, el ‘popular’ volvía a la carga y se producía una discusión con la polémica presentadora catalana, que esta semana se había coronado diciéndole a Alfonso Guerra que no hacía falta enseñar el castellano en la escuela catalana en un intento por defender la desaparición de la lengua oficial del Estado como vehícular.

González Terol: «¿A qué esperan los de los ‘Viernes Negros’ para sacar las camisetas de la tintorería?»

El diputado del PP no quería finalizar su paso por el programa matinal sin volver a denunciar los abusos de Rosa María Mateo, como administradora única cada día menos provisional, y Enric Hernández, a quien se le otorga la decisión de crear ‘La hora de la 1’ y fichar a Cintora para ‘Las cosas claras’, un programa externalizado y producido por la empresa de José Miguel Contreras, fundador de laSexta.