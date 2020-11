Risto Mejide, ¿un explotador?: un extrabajador le acusa de «no pagar según convenio» y de «trato denigrante»

Llueve sobre mojado para Risto Mejide.

El presentador de ‘Todo es Mentira’ atravesó una difícil entrevista con Willy Toledo el 18 de noviembre que aún está dejando coletazos que le golpean en la cara.

A partir de su ‘choque’ con el actor, uno de los antiguos trabajadores de Risto Mejide aprovechó para denunciar en las redes sociales las paupérrimas condiciones laborales detrás de las cámaras de ‘Todo es Mentira’.

Fernando Polanco, exguionista del programa de Cuatro, afirmó en sus redes sociales que “me fui de este programa porque no me pagaban según convenio y el trato al trabajador era denigrante, están como para dar lecciones”.

Me fui de este programa porque no me pagaban según convenio y el trato al trabajador era denigrante. Están como para dar lecciones a Willy Toledo… https://t.co/uoQHneKGPG — Fernando Polanco (@fernandopolanco) November 18, 2020

Las acusación de “trato denigrante” recuerda el polémico vídeo de Risto Mejide humilla a un taxista.

Unas imágenes que fueron tomadas a principios de año 2017 y que volvieron a hacerse virales en febrero de 2020.

En el vídeo se puede observar la tensa conversación entre el presentador de ‘Todo es Mentira’ y el taxista:

Risto Mejide: Estoy transmitiendo en directo, estamos aquí en un taxi (identifica la matrícula y el número de licencia) el señor taxista se niega a darme el libro de reclamaciones.

Señor taxista: Yo le digo que me de su nombre, yo no me niego.

Risto Mejide: ¿Cuando le hemos pedido que apagara la radio, qué ha dicho?

Señor taxista: He dicho que usted ha alquilado un servicio que no ha comprado el taxi.

Risto Mejide: Eso me parece muy educado por su parte, muchísimas gracias. ¿A usted le parece normal que eso se le diga al cliente que está pagando a un servicio?

Señor taxista: !Pero si la he apagado en el momento!

Risto Mejide: Sí, pero diciéndonos esa expresión absolutamente maleducada, salude, salude, salude a los miles de seguidores que le están viendo. ¿De acuerdo?

Señor taxista: De acuerdo.

Las acusaciones de Willy Toledo

El ataque de su antiguo trabajador llega como respuesta a la tensa entrevista que mantuvo con un ‘crecido’ Willy Toledo que, finalmente, encontró trabajo frente a las cámaras.

Toledo dio el ‘cante’ este 18 de noviembre en el programa ‘Todo es Mentira’, donde no tuvo miramientos para acusar a Risto Mejide de ser el ‘títere’ de las grandes corporaciones mediáticas.

Mientras analizaban el sector de los medios de comunicación, el presentador de Cuatro le preguntó a Toledo su opinión. «Nosotros somos un medio y me gustaría saber tu opinión, aunque supongo que somos insignificantes», afirmó Risto.

Sin embargo, el actor aprovechó para lanzar el ‘hacha de guerra’ contra el presentador: «No creas. Vosotros tenéis un programa de televisión en directo. Los medios de comunicación son la avanzadilla del capital. Son propiedad de la gran banca, de fondos de inversión norteamericanos».

«¿Crees que eso nos resta libertad? Por ejemplo, a la hora de invitarte a ti y dejarte decir lo que tú quieras», intentó defenderse Risto. Sin embargo, solo avivó la pataleta de Toledo.

«Por supuesto que os resta libertad. Cuando la propiedad de un medio es de una gran multinacional española, es obvio que esa gran multinacional no va a permitir que se publique ningún tipo de artículo o reportaje denunciando sus abusos, por ejemplo, en Latinoamérica. Es una obviedad», afirmó.

En un nuevo intento por demostrar su imparcialidad, el presentador de ‘Todo es Mentira’ puso sobre la mesa que “llevo 15 años trabajando en esta casa y todavía nadie me ha dicho qué no puedo decir. He hablado de Berlusconi, de Paolo Vasile, de bancos…».

Sin embargo, el actor le cortó el rollo: “Esta casa o cualquier otra sabe perfectamente a quién contrata. Hay mucha gente a la que no necesitan decirle nada porque saben que van a seguir el discurso oficial».

Visiblemente incómodo con los ataques del que se supone que sería un invitado afín al programa, Risto preguntó con una risa nerviosa: «¿Estás diciendo que yo sigo un discurso oficial?».

«No es que sigas el discurso oficial, es que coincide con el oficial», ha apuntado Toledo antes de añadir: «Os jode cuando os señalan».

«Nadie me dice lo que tengo que decir. A mí no me jode nada. Insisto, en esta casa no se me ha vetado en absolutamente nada», explotó finalmente el conductor de ‘Todo es Mentira’.

Tras el cruce de reproches entre ‘camaradas’, intentaron cerrar la entrevista de la mejor forma, pero todo acabó por el suelo cuando terminó su intervención diciendo: “Lo que os de la gana, pero no faltéis a vuestra palabra, no te jode», y se quitó el pinganillo.