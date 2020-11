Wyoming se toma a coña lo sucedido, tilda de ‘fake new’ su lío con Hacienda y señala a los medios que lo publicaron

Al Gran Wyoming, visto lo visto, le ha hecho mucha gracia ver su nombre en la mayoría de titulares que alertan de su nuevo lío con la Hacienda pública.

Al showman de laSexta, por qué no decirlo, se le tiene ganas después de haber sido uno de los que pontificaban sobre el supuesto no pago de sus deberes tributarios de otros personajes públicos, aderezado todo ello con sus soflamas comunistas. Al verse de nuevo en el ojo del huracán, algo que por otra parte no es novedad, muchos acudieron prestos a ajustar cuentas con el presentador de ‘El Intermedio’.

La liebre la levantaba este 18 de noviembre de 2020 el digital Vozpópuli, que aseguraba, en una información de Álvaro Zarzalejos y Rubén Arranz, que la Audiencia Nacional ratificaba una sanción de más de 500.000 euros impuesta por Hacienda. Wyoming y su equipo legal pleitearon con el objetivo de eludir ese fallo, algo que no ha sucedido.

Tras todo el revuelo ocasionado a lo largo de este 18 de noviembre de 2020, esa misma noche el presentador hizo alusión a lo sucedido en su introducción al programa que presenta.

El showman y músico intentó mostrar a su audiencia que se tomaba a coña lo sucedido, calificó de ‘fake new‘ la noticia de Vozpópuli y señaló a los medios que habían reproducido la misma.

Hoy se me ha atragantado el desayuno por culpa de un ingrediente no habitual en mi dieta: un titular.

Según esa información, el atractivo presentador conocido como Gran Wyoming, tendría que pagar más de medio millón de euros. Algunos estarán pensando: ‘me has decepcionado’. Otros: ‘me lo esperaba, falso progre barrigudo’. Y habrá quién haya dicho: ‘¿medio millón de euros? ¿Y por qué tienes tanta pasta con la mierda de chistes que cuentas?’.

En cuestión de horas la noticia ha sido reproducida por muchos medios e incluso he tenido el honor de convertirme en ‘trending topic’ sin pasar por la ‘Isla de los Famosos’.

En cualquier caso felicito al medio que ha dado la noticia por la repercusión que ha tenido pero hay un pequeño problema: que no es cierta. Siento quitarle la ilusión a alguno pero no tengo que pagar nada a Hacienda, ya aboné en 2010 lo que me pedían. Lo que ahora ha fallado la Audiencia Nacional es un recurso presentado por mis abogados hace varios años, lo que demuestra que la Justicia es como un tren a Badajoz, acaba llegando pero lenta de cojones.

Por fin me alegro de una fake-new. Si no se me hubiera estropeado el fin de semana. Y otro mensaje a mi equipo, tranquilo muchachos, este año os podré regalar un jamón, como siempre, eso sí no os flipéis, será de York, 250 gramos y arreando.