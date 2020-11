La hija de Ernest Lluch ‘olvida’ que ETA acribilló a su padre con un blanqueo a Bildu en RTVE

21 de noviembre de 2000. Esa fecha, de la que hoy se cumplen 20 años, no será olvidada por otro de esos crímenes abyectos de la banda terrorista ETA.

Ese día, los etarras asesinaban sin piedad a quien fuera ministro de Sanidad en el Gobierno de Felipe González, a Ernest Lluch, una de las voces que más se alzó contra la barbarie y la sinrazón de los que ponían bombas lapas, disparaban en la nuca y realizaban secuestros para lograr, en muchas ocasiones, más fondos para pertrecharse de más medios para seguir matando.

Este 21 de noviembre, pero de 2020, la familia de este socialista debería de recordar con amargura este episodio y, a buen seguro, también indignada con la actitud que está teniendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia el partido heredero de ETA, es decir Bildu, al que, pese a la carta del presidente de La Moncloa a la militancia, no puede esconder que se ha convertido en el socio preferente para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Pero no, la noche del 20 de noviembre de 2020, la hija de Lluch, Rosa, fue entrevistada en el Canal 24 Horas de RTVE para reclamar en el vigésimo aniversario del asesinato de su padre que no se establezca un vínculo tan directo y tan estrecho entre Bildu y la banda terrorista ETA.

Es más, Lluch llegó a decir, sin concretar un número, que muchos de los que están dentro de esa formación política nunca llegaron a estar de acuerdo con la violencia ejercida por los etarras.

La hija del que fuera uno de los destacados miembros del socialismo español aseveraba sin rubor alguno en la televisión pública que:

Proseguía Rosa Lluch con esa imagen idílica que para ella arroja Bildu:

Ustedes antes ponían unas palabras de un discurso famoso de mi padre en la plaza de la Constitución de Donosti (San Sebastián) y al final esto no deja de ser un éxito, ellos dejaron las armas y se presentaron a las elecciones. Establecer una línea continua entre todo ETA y todo Bildu a mí me parece peligroso, me parece que eso es ver el mundo en blanco o negro. No todos los que hoy están en Bildu apoyaron la violencia. Yo creo que una parte considerable nunca apoyó la violencia.