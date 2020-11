Eduardo Inda: «Pablo Iglesias se ha puesto chaqueta pero la higiene personal no la ha mejorado»

Tiene claro que por muchas tensiones que se estén produciendo en el Gobierno de coalición, Pablo Iglesias no rompe con Pedro Sánchez.

Eduardo Inda, en ‘laSexta Noche’ del 21 de noviembre de 2020 consideró que al líder de Unidas Podemos no le interesa para nada hacer saltar por los aires la legislatura, exactamente igual que al inquilino de La Moncloa.

El director de Okdiario recordaba a una tertuliana como Elisa Beni, defensora a ultranza de las esencias podemitas, cuál había sido la evolución de Iglesias y, especialmente, sus contradicciones a lo largo de todos estos años.

Porque, comentaba Inda, se ha pasado de esa figura ‘quincemera’ y fan a ultranza de vivir en Vallecas a estar ahora residiendo en una de las zonas más exclusivas de la sierra norte de Madrid, en una urbanización del municipio de Galapagar.

El periodista navarro comenzaba su intervención asegurando que, pese al tono macarril empleado por el vicepresidente segundo del Gobierno, al final todo quedaría en agua de borrajas:

En ese momento Elisa Beni cortaba la intervención de Inda quejándose por el argumento empleado, el del bienestar económico alcanzado por los de Unidas Podemos:

¿Por qué insistís siempre en el tema este de la poltrona y de los sueldos? Como si cuando llegara la derecha no tuviera los mismos sueldos, los mismos coches y las mismas poltronas. Como si los muertos de hambre no pudieran gobernar porque entonces están usurpando…

El director de Okdiario le aclaraba unos conceptos básicos a la tertuliana y columnista del digital de Ignacio Escolar:

Me encanta que hayas vuelto para debatir contigo y si quieres te lo explico. Yo no soy él que decía que los que gobernaban eran una casta. Yo no soy él que decía que nunca viviría en un chalet de esos a las afueras de la ciudad donde viven los burgueses fascistas. Yo no soy él que decía que se iba a quedar siempre en su casa de Vallecas. Yo no soy él que decía que nunca iba a ir en coche oficial.