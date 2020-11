Alfonso Guerra abochorna a Gonzo en ‘Salvados’ por buscar carnaza contra el rey emérito

En laSexta están como locos por aprovechar y meter el dedo en la herida del rey emérito, Don Juan Carlos.

La huida del monarca padre y sus asuntos judiciales son el aliciente perfecto para que la cadena de Ferreras y compañía se desempeñe a fondo para menoscabar su figura y la de toda la institución de la Corona.

Y eso es lo que hicieron a través del Salvados (El protegido) de este 22 de noviembre de 2020. Con varios protagonistas en entrevista o debate, Gonzo trató en todo momento de que piaran en contra el emérito. Los políticos ya retirados García Margallo y José Bono, los periodistas Pedrojota Ramírez y Cebrián o el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, respondieron a las preguntas incivivas y tendenciosas del entrevistador, pero fue el último, el socialista, quien mejor se desempeñó contra el ex de El Intermedio.

Guerra reconoció a Gonzo desde el primer momento que no tiene sentido el artículo de la Constitución en el que se asegura la inviolabilidad del Rey, y asimismo le añadió otros tres artículos más que él modificaría. Pero el entrevistador no estaba contento con lo que oía, quería más sangre. Y tensó la cuerda:

Guerra: Juan Carlos facilitó la llegada de la democracia y defendió a la democracia, se comportó como debía, y por tanto algunos que quieren que pase a la historia como un rey que tenía una fundación en Suiza… No hombre, no, no se puede tirar al estercolero de la Historia a un rey que después de 200 años de lucha facilitó la democracia al país.

Gonzo: ¿Quién ha fallado, el rey Juan Carlos o los mecanismos de control a la Monarquía?

Guerra: ¡Pero es que usted está dando por hecho una cosa que todavía en absoluto demostrada! Yo no soy el juez, ¡usted sí que parece que es el juez!

Gonzo: […] Se ha sabido que durante un año Felipe VI sabía que su padre tenía una fundación en Panamá, una cuenta en Suiza, y no dijo nada hasta que lo sacaron los medios…

Guerra: ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Eso es un delito no haber dicho nada? ¿A dónde quiere llegar? ¡Quiere ser el juez, el fiscal y el policía!

Gonzo: No, quiero ser el periodista.

Guerra: ¡No da esa impresión!