La elegante respuesta de Bertín Osborne a Echenique deja al podemita como un vil farsante

Echenique no solo es un peligro público, algo que parece bastante acreditado con mucho esfuerzo durante años, sino que además es una persona un tanto justita de valores.

Es exactamente lo que demostró en la última ocasión, cuando entró en televisión para insultar vilmente a Bertín Osborne y Fabiola Martínez, padres de Quique, un chico con necesidad de educación especial, esa que está decidida a minar hasta su muerte por inanición la sectaria ley Celaá.

Fabiola participó este 23 de noviembre de 2020 en el Cuatro al día de Joaquín Prat, y después lo hizo el podemita más peligroso de todos. La respuesta fue tan rastrera que sobrecogerá incluso al electorado de Podemos, al que ya nada le puede extrañar de este señor. Fíjense en lo que dijo Echenique:

Me ha dejado muy preocupado porque los argumentos de Bertín y Fabiola tienen toda la razón del mundo y esa angustia que se desprende de sus palabras le ha hecho llegar a la ciudadanía algo que es terrible, y lo han hecho por interés político, que este Gobierno es despiadado y va a acabar con la educación especial.

Ahí tienen las palabras cargadas de suciedad del podemita que, por suerte, obtuvieron merecida respuesta. Una absolutamente más educada, en un tono cordial y de agradecimiento pero cargada de ironía por dar en el punto clave que el podemita trata de ocultar: la nueva ley de educación no va a cerrar colegios concertados ni especiales, simplemente les va a cortar las ayudas para dárselas a la pública. De modo que morirán de inanición.

El presentador de Mediaset, no obstante, no utilizó la televisión a la que tiene fácil acceso sino su perfil en Instagram para quedarse bien a gusto:

Estoy aquí para mandarle un mensaje a Pablo Echenique, que estuviste en Cuatro, y tuviste unas palabras que yo te agradezco como padre de un niño con problemas de discapacidad intelectual. Supongo que igual que yo, muchísimos padres se sintieron ayer agradecidos por tus palabras: que aseguraras en público que los colegios especiales no los van a cerrar.

Simplemente me gustaría decirte que en otra comparecencia nos aseguraras también que las ayudas económicas que se le dan a este tipo de colegios con los gastos ingentes que tienen las vais a mantener, porque si no las mantenéis, vosotros no cerraréis los colegios, tendrán que cerrar ellos solos.