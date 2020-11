Carmen Maura hace papilla a Sánchez e Iglesias: «Ni de coña hubiesen sabido hacer la Transición»

En menos de un minuto ha mandado a la lona al Gobierno socialcomunista.

El golpe, además, ha tenido que doler sobremanera porque viene precisamente de alguien con inclinaciones progresistas.

Carmen Maura, actriz y una de las musas de Pedro Almodóvar allá por los años 80 y 90, fue entrevista el 28 de noviembre de 2020 en ‘laSexta Noche’.

Cuando Iñaki López le preguntaba por cuestiones como las críticas a la Transición por políticos del PSOE y de Unidas Podemos, Maura no dudaba en saltar como un resorte para poner verdes como hoja de perejil a esos representantes actuales que, a buen seguro, no habrían sabido gestionar los problemas en los que estaba inmersa España una vez murió Franco y había que llevar al país a una democracia plena intentando conjugar todas las sensibilidades.

La artista era muy clara en su respuesta y aseguraba, además, que con el paso del tiempo los políticos que había en la segunda mitad de los años 70 tenían una responsabilidad y una preparación que serían la envidia actual viendo los personajes que pululan por las diferentes instituciones:

Ahora, de los que se creen que se lo saben todo, no tienen ni idea de lo que pasaba ni de lo que luego pasó. Es como lo de hablar de la Transición. A veces se habla de la Transición de una manera insultante que a mí me pone negra porque, por lo menos, esas gentes fueron muy diferentes que lograron ponerse de acuerdo, cosa que ahora no consiguen. Y encima son muchos más y cobran mucho más dinero y están en una situación mucho mejor de la que estábamos entonces.