Cristina Almeida asume el insulto de Iglesias a la bandera de España: «Es un trapo y se puede quemar»

No solamente presume de antipatriota.

Es que encima es tan poco original que ha ido a repetir la ‘gracia’, la repugnante chanza en la misma cadena, en laSexta, pero en diferentes programas.

La comunista Cristina Almeida fue entrevista en la noche del 28 de noviembre de 2020 en ‘laSexta Noche’ y entre las ocurrencias que se le iban pasando por el magín no tuvo mejor cosa que soltar un vómito en contra de la bandera de España:

La bandera es un trapo, lo ha dicho el Tribunal Supremo, y se puede quemar. No me identifico con un trapo, me identifico con la gente luchadora. Eso es ser patriota. Yo me considero más patriota que nada porque he luchado por la democracia en este país. Que me venga a decir si soy patriota o no… ¡Venga ya, hombre! Es que ahora todo el mundo se pone una bandera y ya pareces patriota por eso.