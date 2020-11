El surrealista encontronazo del alcalde de Madrid con Sánchez para risas de Ana Rosa

José Luis Martínez-Almeida pasó por El Programa de Ana Rosa de Telecinco este 30 de noviembre de 2020 lunes para abordar los temas más candentes de la actualidad madrileña, pero terminó por contar algo sobre el Presidente del Gobierno que más parecía un chiste malo…

Fue este 27 de noviembre de 2020 cuando Pedro Sánchez y Salvador Illa se dignaron por primera vez en seis meses, desde que empezó la pandemia, en dignarse a visitar un hospital o incluso en pisar la calle de la ciudad en la que viven, Madrid.

Y eligieron esta fecha, pensarán que casualmente, pero coincidió con un momento en el que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, estaba de visita en Barcelona; y para mayor insulto, el alcalde de la ciudad, Martínez-Almeida, no fue invitado.

Sin embargo el resuelto líder del PP en la capital se plantó en el Hospital de La Paz en menos que canta un gallo, para disgusto del Presidente, y este lunes contó en Ana Rosa la conversación que se dio entre ambos. La propia Ana Rosa Quintana terminó por reírse con la forma de explicar algo tan grave, una auténtica afrenta, por parte del sectario Sánchez:

La Presidenta de la Comunidad de Madrid estaba en Barcelona y supongo que esa información también la tenían en Moncloa, por tanto parece extraño que justo ese día visitaran un hospital y parece extraño que no invitaran al alcalde de la ciudad y que además colocaran la visita a la misma hora que el consejero de sanidad y máximo responsable del hospital daba una rueda de prensa.

¡Ya es mala suerte que ninguno de los tres representantes institucionales, por unas razones u otras, no pudiéramos ir! Aún así, para mí era un deber estar con el Presidente del Gobierno si visita la ciudad de Madrid; más aún si es la primera vez que la visita en la pandemia, y más aún si es la primera vez que visita un hospital en Madrid, que tan mal lo hemos pasado.

Y lo tuve claro desde el momento en el que me enteré: iba a estar en esta cita, me iba a autoinvitar porque creo que es un deber del alcalde. Quien no respeta la cortesía, hay que preguntarle a ellos… Y la conversación fue escasa.