El rebote de Javier Chicote (ABC) con Risto Mejide: «¡Me estáis investigando a mí!»

Risto Mejide ha cogido una información del periodista Javier Chicote en ABC sobre Ábalos y lo ha puesto en el centro de la diana, decidido a llegar hasta el final para ver quién tiene la razón.

Y todo, porque el periodista de investigación y colaborador de Todo es mentira no pudo demostrar en su información qué parte del viaje a Canarias del ministro iba pagado por presupuesto público y qué parte en privado, dado que se llevaba a su familia pero no quiso aportar al ABC las facturas.

El primer encontronazo llegó este 26 de noviembre de 2020, cuando Chicote explicaba sus informaciones en ABC, y el reportero del programa de Cuatro ‘consiguió’ una entrevista en la calle de diez minutos con Ábalos largando contra el primero…

Y este 30 de noviembre de 2020, la reválida, con Chicote en el plató, terminó por acabar mal con el periodista muy enfadado por el discurso que iniciaba Risto:

Le interrumpió entonces el periodista:

Esa no es la acusación de ABC.

Y es que por más veces que Chicote le cuente a Risto que la información señala que la primera parte del viaje es oficial y que después el ministro alargó el viaje junto a su familia y de esas facturas no hay constancia, al presentador no le interesa. De modo que el reputado periodista terminó por enfadarse:

Hay otra cosa que dijo Ábalos, que él tuvo muchas reuniones porque es secretario de organización del PSOE. ¡Pues que el viaje te lo pague el PSOE! Pero eso no le está interesando a ningún periodista. Ni le está interesando a ‘Todo es mentira’. Porque no se está investigando a Ábalos, ¡se me está investigando a mí!