Esperanza Aguirre regresa a Telemadrid y la pone patas arriba: «Ustedes aquí solo sacan al PSOE, Podemos y Más Madrid»

Era un regreso esperado. La expresidenta de la Comunidad de Madrid volvía a la televisión pública autonómica después de haberla criticado asegurando que la actual Telemadrid «es podemita a muerte«.

Aguirre regresaba a la tele pública donde ha sido entrevistada por la presentadora de ‘120 Minutos‘, María Rey.

Allí, Aguirre contraatacó y aseguró que la actual dirigente ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso lo tiene muy complicado porque tiene a todos los medios en contra, metiendo en ese saco a Telemadrid.

Rey se defendió asegurando que sacan a todas las voces pero Aguirre, fiel a su estilo peleón, tenía claro su discurso y estuvo poco dispuesta a dar su brazo a torcer.

Yo lo he tenido más fácil que ella, que lo tiene muchísimo más difícil porque yo tuve mayoría absoluta, en las últimas el doble de escaños que el PSOE. Díaz Ayuso está en minoría y tiene a todos los medios en contra. Ustedes aquí solo sacan a Más Madrid, PSOE, Podemos..Podían sacar ustedes alguna vez al portavoz del PP en la Asamblea.

María Rey: «Por supuesto que sí, en el mismo porcentaje que el resto».

Esperanza Aguirre: No es verdad, he hablado con él y me ha dicho que no

María Rey: ¿Le ha dicho que no? Pues no se preocupe que yo le actualizo los números y se lo envío