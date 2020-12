Alberto Garzón, el único podemita que hizo el ridículo ante Mónica López: la presentadora le rectifica en directo

Fue con tantas ganas Alberto Garzón de meterle a la derecha en su entrevista con ‘La hora de la 1‘ que protagonizó un soberano ridículo en la primera pregunta.

Mira que todos los ministros del Gobierno de coalición, así como los diputados de la izquierda, son recibidos con alfombra roja en Televisión Española. Y ni en ese escenario, el ministro de Consumo se libró de protagonizar un mayestático patinazo.

Mónica López, al servicio, le ofrecía a Garzón pista libre para desfogarse contra el polémico chat de los militares retirados del Ejército, donde aludían a fusilar personas. El de IU, al resto, aprovechó la coyuntura para meterle al PP…y metiéndose él solo en un jardín.

El comunista aseguró que era lamentable el silencio «cómplice» de los ‘populares’ con este chat y hasta Mónica López tuvo que contradecirle y sacarle a colación unas palabras de Cuca Gamarra sobre lo sucedido.

Y es que la portavoz del PP en el Congreso ya se había mojado sobre el asunto, pese al desconocimiento de Garzón. Gamarra subrayaba este que el general de división retirado Francisco Beca, que defendió en un grupo de Whatsapp que hay que «fusilar a 26 millones de hijos de puta», no representa en modo alguno el sentir de las Fuerzas Armadas.

«La opinión de un militar no es la opinión de las Fuerzas Armadas», ha comentado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntada por el mensaje del general en la reserva, uno de los que firmó, con otros militares retirados, una carta dirigida al Rey en la que se cuestionaba al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Mónica López: ¿Hay motivo de preocupación por ese chat de los militares, por esa carta al Rey?

Alberto Garzón: Yo creo que sí. Nos ha costado mucho construir la democracia y separar la vida civil de la vida militar y cuando pasan estas cosas no podemos pensar en ciudadanos anónimos. Son gente que tiene su influencia, que tiene un papel y un rol y construye un imaginario. Lo primero que hay que hacer es condenar lo sucedido. Por eso me ha sorprendido mucho pero ya no me sorprende porque nos están acostumbrando a ello, es la reacción del PP, ese silencio cómplice que no es aceptable…

Mónica López: Ayer escuchamos precisamente a Cuca Gamarra en esta casa, en ‘La Noche en 24 horas’ y dijo que le parecía bien la actuación del Ministerio de Defensa.

Alberto Garzón: Bien, si eso es así es una rectificación poderosa. Lo que nosotros vimos ayer fue a Pablo Casado evitando responder en el Congreso de una pregunta muy clara. Un demócrata no puede dudar.