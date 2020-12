Un guardia civil sacude un ‘golpe’ formidable a Risto Mejide y deja al showman diciendo bobadas

Días movidos en el seno de la Guardia Civil por la moda incipiente de algunos de sus miembros de publicar vídeos en la red social Tik Tok haciendo algún bailecito o demás jugueteo.

A cada uno le puede gustar más o menos, con argumentos desde que humaniza al Cuerpo o que les hace perder credibilidad ante el ciudadano.

El caso es que Risto Mejide quiso llevar el conflicto a su programa Todo es mentira de Cuatro este 3 de diciembre de 2020 para dar un opinión al respecto que no es otra que a él todo lo que sea circo le parece bien. No es de extrañar viniendo de una persona que se dedica al show más puro, el televisivo, pero se ‘equivocó’ de invitado llevando a presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Francisco García.

No es solo un vídeo, es un cúmulo de vídeos desde que se creó este canal… Y no solo los vídeos del canal oficial de la Guardia Civil, sino que como parece que hemos abierto la veda de estos vídeos, pues hay muchos compañeros que están utilizando su uniforme para hacer sus vídeo particulares, y muchos de ellos un tanto bochornosos. En algunos se utiliza parte de uniforme y parte de desnudo.

La argumentación está clara y ahora venía el inicio de Risto a pisar los charcos.

Yo no sé de Cuerpos de Seguridad del Estado, pero de comunicación sí sé algo, y le puedo decir que no es nada negativo. Los profesionales que salen ahí bailando no lo son menos que usted por salir ahí bailando; nadie pone en duda que vayan a desempeñar peor su función. No entiendo dónde está el problema, ¡lleve la ropa que lleve! Tengo que discrepar con usted, desde el punto de vista de comunicación, ¡que ustedes se ofendan dice mucho de ustedes!

Francisco, igual ha llegado el momento de modernizarse un poquito, ¿no?