Un eslogan de Rocío Monasterio en TV hace papilla a Sánchez: «No tengo miedo a la vacuna, sino al Gobierno»

La pregunta inicial de Susanna Griso a Rocío Monasterio este 9 de diciembre de 2020 en Antena3 dejó a la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid frotándose las manos.

El eslogan que iba a soltar resultaría colosal, soberbio, muy acertado:

«Yo no tengo miedo a las vacunas, tengo miedo a este Gobierno».

Fantástico acierto de Monasterio que dejó perpleja a Griso, porque los de VOX no se andan con chiquitas ni en la pregunta de introducción en una entrevista.

Si a la política del partido de Abascal le dan la oportunidad como hizo la presentadora, allá que se va a lanzar contra el Gobierno de Sánchez con todo, y encima con toda la razón:

Yo no tengo miedo a las vacunas, tengo miedo a este Gobierno. No nos fiamos de él. Hay un 30% de españoles que se van a vacunar de forma inmediata, pero el resto yo creo que desconfían de un Gobierno, que nos ocultó muertos, datos de contagiados, que nos ocultó el uso de la mascarilla. Ahora con la vacuna no desconfían de las empresas sanitarias sino de este Gobierno.

Y luego hay un tema muy interesante: Reino Unido tiene la vacuna de forma inmediata, y a ver cómo Europa con estos sistemas farragosos consigue poner la vacuna para todos los europeos. Igual que España con las comunidades autónomas… De aquí tiene que salir una reflexión sobre el interés de que haya una estructura única y un mercado único para toda España.