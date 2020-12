Fortes ruge cuando le vuelven a recordar el escándalo de lo de Cintora: «Yo sí he alzado la voz»

Xabier Fortes reclama lo que cree que le pertenece.

El conocido por sus críticos como ‘El Lechero’, que hostigaba desde el soviet del Consejo de informativos a los periodistas externos que entraron bajo la dirección del PP y convocaba los ‘Viernes Negros’ para protestar por lo que él y sus secuaces consideraban manipulación, ahora se ha visto en una situación delicada.

Fortes ascendió de nuevo con el regreso de los socialistas al poder y la llegada de Rosa María Mateo al puesto de administradora única cada día menos provisional. El periodista gallego era rescatado de su exilio y se ponía al frente de ‘Los Desayunos’, la marca histórica de TVE.

Sin embargo, su impericia para un puesto de esa magnitud y el hecho de que Moncloa, a través de su brazo en RTVE, Enric Hernández, lo consideró amortizado, fue purgado de su puesto pero consolado, como pago a sus servicios, con el premio menor de las noches en el canal 24horas.

Por ello debe lealtad a sus superiores y aunque algunas decisiones como la de Jesús Cintora son un escándalo, se ve en una posición comprometida.

Por un lado, no quiere importunar a quienes le han puesto en donde está ahora pero por otro, se ve en la obligación, como faro moral, de seguir defendiendo el servicio público, lo que sin duda es incompatible con mirar hacia otro lado cuando externalizan un programa como ‘Las cosas claras’.

Como buen gallego, el juego de Fortes ha sido el siguiente: primero hago como que me cabreo, luego reculo, ahora asomo la patita, más adelante la escondo. Así se mueve en ese complicado péndulo intentando contentar a unos y a otros.

Fortes dice ahora que él sí ha alzado la voz

El problema para el periodista gallego es que está viendo, y con razón, como está perdiendo influencia entre los trabajadores. En un primer momento, cargó contra el fichaje de Cintora, quizás también motivado por la frustración que le generaba haber sido movido de su silla en ‘Los Desayunos’.

Más tarde, se dio cuenta que quizás no estaba apostando a caballo ganador y matizó sus críticas, porque ello implicaba ir contra la izquierda, que al fin y al cabo es quien le ha colocado donde ahora está. «Ya me he quemado», sollozó.

Ahora, cuando alguien en Twitter le recuerda su silencio, vuelve a intentar enarbolar la bandera del servicio público, aunque nos tememos que ya pocos tragan.

Así contestaba a quién le reprochaba su silencio ante la tropelía que supone la llegada al ente público de ‘Las cosas claras’: «Sí, he sido de los ‘dignos’ que he ‘alzado la voz’ por este asunto y por otros muchos, ahora, antes y siempre. Por cierto, alguno que ahora da ‘lecciones’ y mueve sus peones en twitter en mi contra, antes, en un buen puesto, callaba ante la censura y las listas negras.»

No cuela, Xabi.