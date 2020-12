El esperpéntico número de Risto Mejide con un ejemplar de la Constitución para atacar al emérito

Daban las 15.45 de este 10 de diciembre de 2020 y Risto Mejide arrancaba con uno de esos numeritos que tanto le gustan en su Todo es mentira de Cuatro.

El plató en silencio, la cámara haciendo zoom sobre él, y el publicista con un ejemplar de la Constitución en la mano para leer un artículo. El show de la tarde había empezado:

Constitución Española, aquí está. Capítulo 2, derechos y libertades, artículo 14: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Bien, este artículo [rompe toda la página], no solo no lo cumplimos sino que hay políticos que se jactan de ello y nos lo dicen a la cara. Ya no está en la Constitución, total, ¿para qué?