Ortega Smith y Toni Cantó destrozan a Monedero: su pastizal, su expolio, su obsesión secreta y sus amantes

Es viernes y el cuerpo lo sabe, y en Telecinco los viernes son sinónimo de debate salvaje entre políticos en El programa de Ana Rosa.

Una fórmula que arrancó en septiembre de 2020 y que un trimestre después sigue dando geniales resultados y muchos dolores de cabeza a la presentadora, que durante casi una hora tiene que sujetar a una fiera de cara partido político de los principales.

Este 11 de diciembre de 2020 fue una más, porque solo la alineación inicial ya daba lugar a fantasear con los encontronazos entre los participantes: Marga Prohens (diputada del PP), Mari Luz Martínez (diputada del PSOE), Javier Ortega Smith (diputado de VOX), Toni Cantó, (diputado por Ciudadanos en las Cortes Valencianas), Juan Carlos Monedero (fundador y gurú de Podemos)…

Efectivamente, entre Ortega Smith y Juan Carlos Monedero saltaron chispas y no era la primera vez. En la parte final de la tertulia, Ana Rosa, desesperada, tuvo que despedirles a gritos diciéndoles «¡seguimos fuera!»

Pero además de Ortega, el primero en arrear al bulldog podemita fue Toni Cantó, que cargó con todo. Entre el de Ciudadanos y el de VOX metieron una humillación gloriosa al bocazas Monedero en este viernes de tertulia, en el que salieron sobre la mesa las evasiones fiscales del podemita, su expolio a la Venezuela de Chávez, su obsesión con Franco y con el pasado y por último, muy insistente y pesado el podemita, con sus listas de amantes…

Hablaban inicialmente del rey emérito, pero en realidad da un poco lo mismo:

Monedero : Esta mañana me he hecho una lista de a ver a qué amantes les entrego yo 65 millones…

Y más adelante llegó el turno del de VOX:

Ortega Smith: Monedero, no me interrumpas, que no estás en la asamblea bolivariana… Lo que es una opereta es escuchar en esta mesa a un maestro de la evasión fiscal, como tú, criticando al rey emérito.

Monedero: Estoy haciendo una lista de amantes para darles 65 millones…

Ortega Smith: Yo no sé cuántos amantes tienes tú, pero no me interesa, la verdad. Lo que tenga en su dacha no nos interesa.

Monedero: ¿No quieres estar en la lista? ¡Por 65 millones!

Ortega Smith: Por tu culpa millones de venezolanos están teniendo que abandonar su país… ¡Por tu culpa! ¡Que tenías tu despacho al lado del de Chávez! ¡Te forraste! Si vamos a hablar de defraudación fiscal y de delitos como electorales y de utilización de fondos públicos, evidentemente está bien traído aquí Monedero.