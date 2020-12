Gabriel Rufián, con la permisividad de Iñaki López, insulta a los periodistas críticos con el Gobierno PSOE-Podemos

Dice el viejo adagio que perro no come carne de perro.

Sin embargo, hay quien permite que se ataque a otros compañeros de profesión sin hacer el más mínimo intento por mover un dedo en favor de ellos.

En la jornada del 12 de diciembre de 2020 Gabriel Rufián, parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados, era entrevistado en ‘laSexta Noche’ por Iñaki López.

El presentador vasco permitió a su invitado, en un momento concreto del encuentro, que el separatista insultase a medios de comunicación que se han mostrado muy críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias.

Todo vino a cuenta de un corte previo que el programa de laSexta había puesto sobre Salvador Illa, ministro de Sanidad del Gobierno de España, en el que defendía el argumento de que había que preservar la identidad del comité de expertos que asesoran a su departamento en la gestión del coronavirus.

López cuestionaba el argumento del ministro sanitario y preguntaba a Rufián sobre si se debería de comunicar al resto de la ciudadanía quiénes componen ese equipo formado por Illa y Fernando Simón.

El diputado de ERC se despachaba de esta guisa:

Yo creo que no. Y no lo digo por este programa, pero hemos visto portadas de según qué medios de comunicación violentando la privacidad de la gente simplemente por sus ideas, simplemente por lo que representaban y creo que si se conoce la identidad de esa gente seguramente veremos alguna portada muy tóxica para el periodismo con la cara de esa gente. Así que prefiero preservar su privacidad.

Iñaki López consiente que Gabriel Rufián insulte a placer a compañeros suyos de profesión sin que además mueva un solo músculo de la cara para intentar defenderlos pic.twitter.com/YioFPU8mas — Tertulianadastelevisivas (@Tertulianadast1) December 13, 2020

Iñaki López cortaba levemente a Rufián, pero no para reñirle por su ataque a los medios de comunicación que no comulgan con el Ejecutivo socialcomunista, sino porque el periodista de Atresmedia entiende que, en aras de la transparencia, sería bueno conocer a los miembros de ese comité de expertos. Pero el de ERC insistía en su argumento de arremeter contra la prensa que no le baila el agua al PSOE y a Unidas Podemos:

Pero es que, Iñaki, vivimos un tiempo muy malo para el periodismo. Repito, no hablo de este programa, hablo de otros medios de comunicación que seguramente… si es que estamos viendo todos los días a 30-35 personas frente a una casa de Galapagar, seguramente veríamos a la misma gente frente a la casa de según quién.

Incluso López llega a asumir una parte del ataque de Rufián, pero sigue planteándose si merece la pena sacrificar esa información por culpa de quienes, según sus palabras, hacen «mal periodismo». Gabriel Rufián tenía muy clara su respuesta: