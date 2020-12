El nieto de Franco provoca escalofríos a Iñaki López: «A lo mejor el Gobierno comunista también quiere tu casa»

No se anduvo con rodeos el nieto de Franco.

Francis Franco fue invitado a dar su opinión el 12 de diciembre de 2020 a ‘laSexta Noche’ sobre la decisión de tener que entregar a Patrimonio Nacional, es decir al Gobierno de España, el Pazo de Meirás.

Franco, que ya sabía que andaba por territorio comanche, no dudó un solo instante en meter el rejón y señalar a la segunda cadena de Atresmedia como un reducto podemita.

Dirigiéndose al presentador, a Iñaki López, señaló que:

Quiero felicitarte a ti personalmente. La última vez que estuve aquí me crucé con Pablo Iglesias y preguntó por qué me invitaban a este plató. Como se dice que esta cadena es la vocera de los podemitas pensé que no me ibas a llamar. Me habéis llamado y has demostrado una independencia que es muy de agradecer y de felicitar en estos tiempos que corren.