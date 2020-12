Comedia barata (y antigua) en laSexta: el troleo de Marhuenda a Tania Sánchez por atacar a Ayuso

Como bien saben, en la cadena laSexta tienen como uno de sus principales objetivos atacar al hospital de pandemias, Isabel Zendal, construido en tiempo récord por Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid, así que la figura de Tania Sánchez les vino al pelo este domingo 13 de diciembre de 2020 en ‘Liarla Pardo’.

Lo único es que, en realidad, servirte de que sea la expodemita Tania quien ejecute los ataques queda hasta entrañable, porque la de Más Madrid carece de cualquier tipo de credibilidad e incluso, de habilidad como ariete.

Tampoco es que Francisco Marhuenda, el director de La Razón, ande sobrado de ella, pero era quien esperaba la acometida de Tania Sánchez desde el otro lado de la mesa. Al final todo quedó como una auténtica comedia baratilla en el programa de Cristina Pardo:

Tania Sánchez: Es triste que una profesión tan vocacional como la sanitaria se viva de una manera tan conflictiva por la forma en que los gestores gestionan. Pero lo grave grave en mi opinión es que la sanidad madrileña es muy precaria por desmantelamiento de toda su estructura, y se ha visto y es un un problema grave. Que la decisión de los gobernantes no sea recomponer lo destruido sino inventarse un nuevo edificio que no tiene respaldo científico de nadie… Paco me va a decir que estamos obsesionados y que siempre nos metemos con Díaz Ayuso, pero me gustaría saber el sentido… El otro día dijo Zapatero, su viceconsejero elegido por ella, que lo mejor que nos podría pasar es que al Zendal no tenga que ir nadie…

Francisco Marhuenda: Yo entiendo que tengáis que criticar y os animo a que sigáis haciéndolo, porque el PP está en el 36% en las encuestas, así que seguid, cuanto más lo hagáis les vais a dar la mayoría absoluta. Este hospital tiene un gran sentido.