El bestial alegato de Rocío Monasterio contra Sánchez y su tropa en la cara de Cintora que lo deja tiritando

Tremenda y errática osadía la de Jesús Cintora este 16 de diciembre de 2020, entrevistando a Rocío Monasterio, portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, en Las cosas claras y podemitas de TVE… ¡Y vaya si le quedaron las cosas claras al presentador ultra!

Y es que durante las primeras semanas en la televisión de todos los españoles, el ex de Las Mañanas de Cuatro se ha dedicado a montar lo más parecido posible a aquel programa infecto en el que se rodeó de todo el podemismo posible. Ahora hace lo propio, lo hemos venido viendo en sobradas ocasiones, desde sus tertulianos hasta sus entrevistados, y por eso es una rareza la que acometió en esta ocasión.

Pero en esta ocasión la protagonista dejó temblando los cimientos de la cadena pública y tambaleándose la figura del presentador, que apenas pudo recibir los bofetones de Monasterio con un alegato severo y directo contra el «gobierno de socialcomunistas». Un Cintora muy blandito no las vio ni venir y no pudo meter mano al duro discurso de la de VOX, que arrancó con una fortaleza tremenda:

Mire señor Cintora, por mucho que se reúnan, si se reúnen incompetentes no vamos a sacar nada: si estamos en manos de incompetentes y negligentes no vamos a salir adelante, y por eso nosotros pedimos unas elecciones para un gobierno de concentración. Esto no solo es una crisis sanitaria, sino económica y social, y no estoy hablando de partidos e ideologías sino de incompetencias y negligencias, que es lo que tenemos en este gobierno de socialcomunistas.