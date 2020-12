Un colaborador de Iker Jiménez incendia Twitter: «Cuarto Milenio dice mentiras y estupideces»

Informe Covid, la serie de especiales dedicados a analizar la crisis sanitaria originada por la pandemia que dirige Iker Jiménez, se ha asentado en la parrilla de Telecinco, con mucho éxito y aceptación pero ahora vemos que no exento de polémica.

La última tiene que ver con Vicente Baos, médico de familia, profesor de Patología Médica y Salud Pública y excolaborador de Cuarto Milenio, que ha cargado duramente contra el programa en el que participaba intentando desmontar varias de las cosas que en él se estaban contando.

El conocido sanitario, gracias a la participación en los programas de Iker, ha aprovechado un vídeo que se estaba haciendo viral en el que el protagonista era otro tertuliano, Enrique de Vicente, que expone sus teorías sobre George Soros y Bill Gates.

Un programa que mezcla mentiras, estupideces y alguna cosa sensata solo genera más confusión. Aquí las paranoias de este señor pic.twitter.com/IZhTyUA8FJ — Vicente Baos 🇪🇺🇪🇸 (@vbaosv) December 13, 2020

«Un programa que mezcla mentiras, estupideces y alguna cosa sensata solo genera más confusión. Aquí las paranoias de este señor», ha dicho en su perfil personal de Twitter el médico excolaborador de Cuarto Milenio.

Además, acusa al programa de no emitir una parte importante de su intervención: «En la grabación de un programa de los que fui, Don Enrique me acusó de promocionar medicamentos venenosos porque había escrito el libro Sin Receta. No emitieron esa parte. El personaje que define el programa».

Por eso, sentencia: «Ahí terminé de darme cuenta de que no pintaba nada en Cuarto Milenio«.

Después de sus críticas, Baos ha querido hacer públicos mensajes de acoso contra su persona. Y es que las redes sociales han estallado con este asunto. Cientos de mensajes defienden al comunicador de Mediaset y atacan al médico mientras que otros respaldan las críticas del excolaborador de Jiménez.