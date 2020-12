Glorioso: la gente de la calle chafa a Cintora y responde que «antes hay que investigar a los comunistas» que al rey emérito

Tenía Jesús Cintora muchas ganas de que la ciudadanía le respondiese si debía investigarse al rey emérito.

Para ello mandó a un reportero a la calle a ver qué opinaba la gente. Y al menos con algunas respuestas de las que entraron en el reportaje debió de quedar bastante chafado.

El primer señor dejó a «Fede», el reportero que se presta a las tareas de Cintora, totalmente noqueado: «No me gustaría (que el Congreso investigase al rey emérito) porque son unos comunistas y hay que investigarlos antes a ellos».

Una pareja también se manifestaba en la misma línea. Él le decía al secuaz de Cintora que había «otros muchos» que había que investigar antes. Y añadían, «en concreto dentro del Congreso».

Otro hombre volvía a echar un jarro de agua fría sobre toda TVE: «Esto es historia pasada. El rey ha hecho una buena labor política y hay que olvidarse de todo lo demás».

Otro señor le volvía a rematar: «A mí eso me la suda, no me interesa para nada». El repaso era monumental. Mal día para las aviesas intenciones de ‘Las cosas claras’, que llevan instalados en el fervor más republicano desde el desembarco de Jesús Cintora pero pagado por el dinero de todos los españoles, también los monárquicos.

El Mundo lee la cartilla a TVE por hostigar a la Casa Real desde los programas de Jesús Cintora y Mónica López

La RTVE de Rosa María Mateo ya no guarda para nada las formas. Si hay que dedicarle por entero un programa o los que sean a tarifar en contra de la Casa Real, la televisión pagada con el dinero de todos los contribuyentes no duda en hacerlo.

De hecho, nadie se cree la impostura de un Pedro Sánchez, atado de pies y manos por la formación de Pablo Iglesias, cuando ha intentado adoptar un papel institucional e intentar hacer ver al conjunto del pueblo español que su Gobierno no está en contra de la monarquía.

Precisamente resulta tan evidente que TVE está volcada en socavar el suelo de La Zarzuela que este 16 de diciembre de 2020 el diario El Mundo sale en tromba contra las prácticas que se están dando en el ente público, incluidos los bulos en el Canal 24 Horas sobre la posible retirada del título de rey a Juan Carlos I.

El diario de Unidad Editorial se fija especialmente en un espacio, el de ‘Las cosas claras’, presentado por el periodista Jesús Cintora, quien parece tener la consigna perfectamente asumida de que hay que dirigir los misiles contra la institución real.

El Mundo recuerda además el historial del presentador de Ágreda (Soria), al que ya tuvieron que despedir de Cuatro (Mediaset) por una evidente falta de independencia y por convertir ‘Las Mañanas de Cuatro’ en un festival diario de ataques contra el Gobierno de Mariano Rajoy.