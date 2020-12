Alsina recuerda que TVE está secuestrada: «Iglesias llamaba personalmente a periodistas afines»

Carlos Alsina ha recordado en su editorial del 16 de diciembre de 2020 cómo la TVE actual, que dirige la administradora única cada día menos provisional Rosa María Mateo y el ‘Superdirector’ puesto a dedo por Moncloa Enric Hernández.

Pablo Iglesias, actual vicepresidente del Gobierno, siempre tuvo claro que controlar la pública era una de sus aspiraciones -«a mí dame los telediarios»- y por ello desde la moción de censura que desalojó del poder a Rajoy (PP) maniobró llamando a periodistas afines para colocarlos. Su elección fue la exdirectora de Público Ana Pardo de Vera, habitual tertuliana de Jesús Cintora, hasta que Iván Redondo lo impidió.

Esto decía Alsina en su monólogo en Onda Cero:

Podemos naturalmente que quiere su cuota de sillones. Dices: pero si eso es la vieja política, los partidos tradicionales repartiéndose el poder, la casta. Sí, lo que tú quieras. Todo eso estaba muy bien cuando ibas de revolucionario, los de abajo contra los de arriba, el ‘miedo ha cambiado de bando’ y ‘no nos representan, no nos representan’. Pero ahora… Ya te digo si Podemos se siente representado en el pasteleo de siempre. Tan a gustito que están poniéndole nombre a las sillas que les tocan. ¡Dos o tres juristas de los nuestros! Si ahora somos el poder, que se note. Como pasó con Radio Televisión Española en el verano de 2018. Cuando Iglesias llamaba a periodistas que él considera de su cuerda para ofrecer trabajo: que si te apetece presidir Televisión Española, que he quedado con Pedro en que los telediarios me los quedo. Más tradicional no se puede ser en política: vocales del Poder Judicial y directores de informativos en Televisión Española. Las dos ambiciones de los gobiernos de siempre.

⁦@carlos__alsina⁩ sobre la deriva de ⁦@rtve⁩ q desde ⁦@TvPlataforma⁩ denunciamos desde septiembre de 2018. Las vergüenzas de la tv pública secuestrada x ⁦@PSOE⁩ y ⁦@PODEMOS⁩ 👇 pic.twitter.com/0Lekw3ta5k — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) December 16, 2020

Iglesias quiso poner a Pardo de Vera de ‘jefa’ de RTVE

Corría el año 2018. Pedro Sánchez había llegado al poder tras una moción de censura y socialistas y podemitas corrían prestos a colocar a los suyos en Televisión Española tras la destitución de José Antonio Sánchez, presidente durante la última etapa de Rajoy en el poder.

La periodista gallega Ana Pardo de Vera estuvo a punto de presidir RTVE a propuesta de Pablo Iglesias tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Sin embargo, la mano derecha de Pedro Sánchez, Iván Redondo, lo impidió.

Negros nubarrones se cernían sobre Radio Televisión Española tras la funesta y cárdena etapa de José Antonio Sánchez y el PP en La Moncloa. La moción de censura mandó a Rajoy a su casa y PSOE y Podemos se pusieron a negociar el reparto de poder en la televisión pública sin disimulo.

Se filtró que Pablo Iglesias quería poner allí a una de sus periodistas de cámara, es decir, la propia Ana Pardo de Vera.

Las cuentas pendientes que tenía el jefe de Gabinete y mano derecha de Pedro Sánchez, Iván Redondo, con la periodista por destapar el caso de los viajes del presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, hizo a Canarias con cargo a los presupuestos del Senado entre el 3 de mayo de 2009 y el 4 de noviembre de 2010 para visitar a su novia de entonces Olga Henao, lo impidieron. «Por encima de mi cadáver», cuentan que exclamó.

Pardo de Vera ya se veía en el despacho de Torrespaña. Tan convencida estaba de que el sillón era suyo que en los últimos días borró de su cuenta de Twitter más de 21.000 tuits, para evitar que le pasara lo mismo que al fugaz ministro Máxim Huerta.

La periodista gallega no tuvo reparos en reconocer que fue Iglesias quién maniobró para su candidatura en su desahogo contra el asesor áulico de Sánchez. «El lunes me llamó Pablo Iglesias para decirme que el presidente Sánchez y él habían alcanzado un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos. Quería que yo la presidiera provisionalmente hasta que el método del concurso público saliera adelante».

«La verdad, pensé -continuaba la periodista izquierdista confesando a sus seguidores- el marrón era de proporciones estratosféricas pero como era provisional y hay enormes profesionales en RTVE estaría muy bien asesorada. Un tal Ivan (Redondo) argumentaba que por encima de su cadáver iba a ser yo, que el PSOE no me quiere ni en pintura y que soy «muy de izquierdas. Es decir, que soy librepensadora, feminista, republicana y defensora de los DDHH de todos. Mientras ellos se pasaban la pelotita, yo me golpeaba la cabeza por haber dicho que sí aceptaría esa provisionalidad sin olfatear siquiera que semejante espectáculo se pudiera producir. Pardo de pardilla.»