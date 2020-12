Palos de Ana Rosa e Inda al ministro Illa por negar los test para Navidad: «¡Es un indocumentado!»

No dimitirá el ministro Salvador Illa a pesar de todas las patas que está metiendo. De modo que seguirán desde los medios de comunicación apaleándole sin piedad por su desastrosa gestión de la pandemia del coronavirus en España.

La de este 17 de diciembre de 2020 en El Programa de Ana Rosa fue una más de tantas, con la propia presentadora Ana Rosa Quintana y el analista Eduardo Inda apaleando sin piedad al ministro gestor de la crisis en España, en esta ocasión por querer evitar que la gente se haga test para disfrutar la Navidad con mejores garantías de no contagiar a sus familiares:

Ana Rosa Quintana: Que dice Illa que los test no son adecuados para protegernos… ¡Pues no sé qué están haciendo en toda Europa! Que los test son accesibles para todos, yo no lo entiendo.

Cómo será el tema que hasta Fernando Garea se sumó al apaleo a Illa:

Son incomprensibles algunas cosas del ministerio de Sanidad, los retrasos en tomar decisiones, porque supongamos que finalmente la decisión es que estas pruebas no se hagan en las farmacias, ¡díganlo! Lo que no puede ser es que se retrase semanas y semanas en una situación en la que no estamos para ello. Y ya pasó con las mascarillas, con los PCR en los aeropuertos; hay unas medidas que no tienen contraindicación y son favorables para controlar la pandemia…