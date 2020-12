Jaime Peñafiel: «Carmen Calvo, que fue quien echó a don Juan Carlos, va a corregir el discurso del Rey»

Les dio en Todo es mentira este 22 de diciembre de 2020 por hacer algo de periodismo, cosa bastante rara si se juntan los bufones Marta Flich, Antonio Castelo y Miguel Lago, pero aprovechando que no estaba el pamplinas del publicista Risto Mejide, algunos expertos de verdad pudieron meter baza.

Y lo hicieron los periodistas Jaime Peñafiel, Pilar Eyre y Javier Castro-Villacañas, expertos en Casa Real, para tratar de desentrañar -y un poco adivinar- por dónde va a circular el discurso del rey Felipe VI en esta Nochebuena pandémica tan atípica y en la que encima la figura de su padre, don Juan Carlos, está tan denostada (y huida).

Jaime Peñafiel: Mucho me temo que este año el discurso cuando vaya a Moncloa lo va a corregir Carmen Calvo; no olvidemos que fue la que ordenó que saliera don Juan Carlos del país. Pienso que Felipe no va a atacar a su padre, ya lo hizo en marzo y fue un gran error. Yo no sé lo que puede ser este discurso, lo que sí sé es que Felipe no va a mencionar ni atacar a su padre; desearía que no…

Pilar Eyre: Yo creo que Felipe va a remachar a su padre en este discurso. No puede hacer una oda general contra la corrupción o algo muy vago, tiene que ir a lo que preocupa en estos momentos, que son estos escándalos del emérito y es el momento de decir algo contundente para que nosotros Creo que ese el nosotros sepamos que esta es una nueva Monarquía, que son unos nuevos años y unos nuevos reyes que nada tienen que ver con los anteriores. Esto será como abrir la ventana y creo que tiene que hacerlo.

Javier Castro-Villacañas: Yo creo que va a intentar hacer un encaje de bolillos para quedar bien con todo el mundo y al final va a quedar mal con todos. Las reacciones a su discurso son las que ya conocemos y este año incrementadas por los escándalos de corrupción de su padre y por los que la ciudadanía estamos escandalizados; también por la forma de gestionarlos de la Casa del Rey. Yo soy republicano, y no me parece bien que don Juan Carlos esté por el mundo dando tumbos. Felipe debería hacer verdad sus promesas del discurso de coronación en 2014 y dar transparencia respecto al patrimonio de toda la Familia. Eso es lo que esperamos los españoles y eso no va a estar en el discurso de mañana.