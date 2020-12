Joaquín Prat: «¡Estas Navidades no son Navidades! ¡Una mierda nos vamos a comer!»

No es un asunto nuevo ni mucho menos el de abordar esta Navidad de 2020 con desesperación e incluso con una amargura considerable por parte de Joaquín Prat en el programa que presenta cada tarde en Cuatro.

Todo empezó con unas risitas ciertamente extravagantes cuando montó un árbol de Navidad del coronavirus para alucine de sus tertulianos; decorado con mascarillas y botes de gel, y la mala leche se fue incrementando de la misma forma que los contagios por toda España y el aumento de las restricciones, para más inri, diferentes en cada comunidad.

Pero el presentador de Cuatro al día se queja sin rumbo fijo, sin objetivo claro. Parece que va a levantar la voz contra alguien pero luego se acobarda y no termina de hacerlo. Al Gobierno central le dice poco, si acaso algo contra los presidentes regionales, que tampoco mucho, y al final termina por cargarle los muertos a esa figura tan fácil de atizar como es es ‘la gente’. Este 22 de diciembre de 2020, al menos, fue así:

Me vais a permitir. Si yo tengo a mi madre viuda en León y yo vivo en Madrid, y ella quiere que yo pase la Nochebuena con ella porque la va a pasar sola, pues voy. Pero para el resto… ¿qué parte no hemos entendido? Me voy, entro, salgo… ¿Qué parte de los 260 muertos de ayer no hemos entendido?

Las Navidades de este año son unas Navidades de pandemia, una mierda de Navidades, ¡una mierda nos vamos a comer! ¡Pero es lo que nos tenemos que comer! Y aquí estamos con que si las restricciones, los documentos, el no se qué, puedo ir, los allegados… ¡Pero que se nos mueren 300 personas al día! ¡Que estas Navidades no son navidades!