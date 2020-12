Llapart y Cué ‘calientan’ en laSexta el discurso del Rey: «El tema clave que escinde a PSOE y Podemos»

María Llapart se hizo cargo de la nave Al Rojo Vivo ya este 23 de diciembre de 2020 por descanso vacacional del titular García Ferreras, y ya conocemos las artes de la suplente del jefe, que jamás se ha tapado ni un poquito.

Así que a escasas 36 horas del arranque del discurso de Felipe VI por Nochebuena, a Llapart le pareció una buena idea sacar un barómetro de laSexta introduciendo el debate república-monarquía, y de paso, entrevistar al tertuliano habitual Carlos Cué (El País), que vendría a aportar lo mismo: más madera contra la Casa Real.

Así que Cué y Llapart, mano a mano, se dispusieron a ‘calentar’ sobremanera el discurso del Rey de Nochebuena, a la espera de que Felipe acometa una suerte de parricidio dialéctico y termine de machacar al emérito, al estilo de lo que querría Pilar Eyre:

Cué: Felipe tiene que hacer una mención, no sé si la palabra ‘mi padre’ o ‘el rey emérito’, pero tiene que hacerla sobre la ejemplaridad. Lo que han tratado insistentemente en el Gobierno en muchas conversaciones es que Felipe se tiene que separar clarísimamente de su padre para defender la monarquía. Que es donde está el PSOE, Unidas Podemos está en otra línea. Por eso están intentando convencer a Felipe VI de que la mejor manera de proteger a la Monarquía es siendo muy claros.

Llapart: Mañana veremos el resultado, esta gestión la llevan el equipo de Sánchez, Iván Redondo… Unidas Podemos está al margen, e igual lo prefieren para poder criticarlo.

Cué: Sí, la interlocución directa la lleva Carmen Calvo. No sabemos si Sánchez y el Rey han hablado de esto porque nunca nos lo cuentan, pero sobre todo no se entera Unidas Podemos. No les dicen nada. Hay una tensión muy fuerte en esto. En agosto ya Iglesias dijo que no podía ser que se hubieran enterado de la marcha del emérito por la prensa. Teóricamente se pactó que iban a estar más informados pero no ha sido así. Es uno de los asuntos, ‘el asunto’ diría en el que clarísimamente Unidas Podemos y el PSOE no funcionan como coalición. Van por líneas diferentes y seguramente lo vamos a ver cuando termine el discurso.

Llapart: Es cierto que en este asunto no funcionan como coalición, que es lo que más les está separando, veremos con el paso del tiempo cómo de grande es la herida.