La dupla Cintora-Aroca, la vergüenza de TVE: así venden sin parar a Sánchez y acusan al PP de ser el mal

La llegada de la vacuna a España ha exacerbado los ánimos que ya de por sí estaban bastante caldeados en este terrible 2020 pandémico que ya expira.

Solo al Ejecutivo marketiniano de Pedro Sánchez y podemitas se le puede ocurrir envolver las primeras vacunas de Pfizer llegando a España con el logo del Gobierno de España, por si ya no habíamos calado al Presidente que solo sale para dar las buenas noticias y se esconde para poner restricciones que controlen al virus…

Se le ve el plumero de lejos a Iván Redondo y su estrategia publicitaria de vender a Sánchez como el salvador del mundo, y no cuela, pero no por eso lo vana dejar de intentar. Para ello, recuerden, entre unos y otros han colocado en horario de mediodía en la Televisión Española que pagamos todos, a un presentador de extrema izquierda y radical seguidor del Gobierno de coalición, Jesús Cintora. Y en apenas unas cuantas semanas de emisiones, Cintora ya se ha encargado de devolver los favores y con mucho.

Este lunes 28 de diciembre de 2020 contaba el presentador con uno de sus tertulianos fetiche, Javier Aroca, más progre que nadie, para ponerle botando las preguntas y que el tertuliano de laSexta y Cadena SER se explayara, mientras cobra de todos los españoles, en una férrea defensa deleznable de Pedro Sánchez y de paso atacando al PP de ser el mal encarnado. Vean cómo funciona la dupla:

Aroca : Si te refieres a España, sí. Porque en España desde que hubo la primera noticia sobre la llegada de la pandemia, empezó a montarse una oposición, entonces no al Gobierno pero luego al Gobierno, sobre la base de cómo se estaba manejando esta pandemia. En Portugal la oposición ha sido leal y colaborativa con el gobierno, y en Alemania y en Francia. En todas partes… El hecho insólito se produce en España tanto en la oposoción al gobierno central como en el papel del PP en las comunidades donde gobierna es insólito en la política. No digo ya en política sanitaria, donde es deleznable.

Cintora : ¿Favorece el hecho [en relación a la decisión de ponerse la gente las vacunas] de que el debate político esté… Que digan que hay una campaña propagandística por parte del Gobierno, pro el Gobierno dice que no, que lo que hay es un PP radicalizado… ¿Favorece ese clima transmitir una seguridad en que la gente se vacune o no? Ese tipo de polémicas…

No contentos ambos, el presentador lanzando la bola y el tertuliano obediente bateando bien lejos, que volverían a la carga algunos minutos después, en relación a la comparecencia programada de Pedro Sánchez para este 29 de diciembre de 2020 en la que pasará revista a la situación y tratará de seguir vendiendo su moto:

Aroca: No sé lo que va a decir, pero sí digo que habría que escuchar desde la excepcionalidad del momento y desde la lealtad institucional. Ningún gobierno de la historia de España ha tenido que gobernar en unas condiciones tan complicadas. Jamás un gobierno con la animadversión política de toda la derecha, de la moderada y la extrema, e incluso con pronunciamientos como hasta de los militares. No ha sido fácil este año porque ha contado con la oposición activa política, económica y social. En España, por lo visto, a pesar de presumir de madurez y de democracia, no estábamos preparados para que hubiera un gobierno de izquierdas.