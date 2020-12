La izquierda monta el circo para protestar contra el hospital de Ayuso y TVE les da la máxima cobertura posible

Así sucede, que van de la mano.

La izquierda política y mediática sabe que Isabel Díaz Ayuso está saliendo reforzada de la crisis del coronavirus y están redoblando esfuerzos para cobrarse la pieza mayor, pues la capital es un bastión hasta ahora inexpugnable para ellos.

Tal es así que las últimas ocurrencias de los supuestamente sanitarios madrileños (ya hemos visto que varios de ellos en realidad no eran tal y las televisiones los presentaban como profesionales de la salud que en realidad eran activistas de la izquierda) pasan por montar el ‘circo’ contra el nuevo hospital Isabel Zendal.

Al parecer -y de esto nos enteramos por la siempre leal (para el Gobierno socialcomunista) TVE- estos sanitarios siguen erre que erre y se han ido este 28 de diciembre de 2020 a representar ‘El Gran circo de la Sanidad’.

El programa de ‘La hora de la 1’, que a pesar de que la polémica Monica López se ha cogido vacaciones, no descansa, ha acudido a la Puerta del Sol madrileña a ver qué sucedía.

Lo venden como casual, pero a nadie engañan.

Lo cuentan como una protesta de sanitarios que en realidad está perfectamente organizada y tiene como objetivo cobrarse la pieza de la presidenta ‘popular’ de la CAM.

Una tal Elena, de la cual nadie descarta que en las próximas horas se conozca su filiación a alguna agrupación izquierdista, decía que «esto es una representación de lo que es la sanidad española y más en la Comunidad de Madrid. Hemos querido hacer una crítica de lo que es el hospital».

La reportera de TVE añadía que en el nuevo hospital de la Comunidad los pacientes perdían intimidad porque no hay baño. Su entrevistada metía más leña a la hoguera.

No tener ni un biombo, no hay infraestructura. Nada de intimidad. Se invierte en infraestructuras y no hay intimidad ni personal. Muchos curas eso sí, por eso hemos puesto la sala de curas de la señora Ayuso