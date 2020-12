En TVE utilizan el divertido video de Martínez-Almeida patinador para atacar a Díaz Ayuso y su nuevo hospital

¡Qué obsesión tienen en esta RTVE con Isabel Díaz Ayuso en concreto y con el nuevo hospital Isabel Zendal.

En ‘La hora de la 1′ han aprovechado el divertido vídeo de José Luis Martínez-Almeida patinando, y subido por él mismo a las redes sociales, para atacarlos.

Miguel Campos era el encargado de hacer las bromitas este 31 de diciembre de 2020 con las imágenes. En ellas se observaban las dificultades del alcalde de Madrid para mantener el equilibrio. Él mismo reconocía tener «otras aptitudes«. Pero en TVE el material les vino magnífico para criticar a la presidenta de la CAM y al Isabel Zendal. «Imaginad que se cae y lo primero que dice es…¡al Zendal no ¿eh? al Zendal no!»

Comentó entre las risas en el plató, entre ellas, cómo no, las de Marta Nebot. «Lo que sea menos al Zendal». El presentador sustituto de Mónica López, Igor López, terció: «Oye mediáticamente ha funcionado, no paramos de hablar de ello».

El alcalde de la capital y la delegada de Cultura, Andrea Levy, han decidido despedir el 2020 patinando sobre hielo en el Palacio de Cibeles, una imagen que quedará para el recuerdo ya que las dotes patinadoras del alcalde fueron muy comentadas.

Almeida no es de los que se esconden y tuiteaba él mismo las imágenes de su yo patinador. Conocedor de poco ortodoxo estilo sobre el hielo, el propio Almeida ha querido sacar una sonrisa en Twitter con el vídeo donde se le puede ver intentando mantener el equilibrio ante la atenta mirada de la prensa. “Menos mal que tengo otras aptitudes”, añadía el regidor municipal.

Ella y él protagonizaban un ‘Frozen’ a la madrileña:

Otras veces no son bromas lo que hacen en TVE, sino coberturas de las manifestaciones contra el mencionado Zendal.

La izquierda política y mediática sabe que Isabel Díaz Ayuso está saliendo reforzada de la crisis del coronavirus y están redoblando esfuerzos para cobrarse la pieza mayor, pues la capital es un bastión hasta ahora inexpugnable para ellos.

Tal es así que las últimas ocurrencias de los supuestamente sanitarios madrileños (ya hemos visto que varios de ellos en realidad no eran tal y las televisiones los presentaban como profesionales de la salud que en realidad eran activistas de la izquierda) pasan por montar el ‘circo’ contra el nuevo hospital Isabel Zendal.

Al parecer -y de esto nos enteramos por la siempre leal (para el Gobierno socialcomunista) TVE- estos sanitarios siguen erre que erre y se han ido este 28 de diciembre de 2020 a representar ‘El Gran circo de la Sanidad’.

El programa de ‘La hora de la 1’, que a pesar de que la polémica Monica López se ha cogido vacaciones, no descansa, ha acudido a la Puerta del Sol madrileña a ver qué sucedía.

Lo venden como casual, pero a nadie engañan.

Lo cuentan como una protesta de sanitarios que en realidad está perfectamente organizada y tiene como objetivo cobrarse la pieza de la presidenta ‘popular’ de la CAM.

Una tal Elena, de la cual nadie descarta que en las próximas horas se conozca su filiación a alguna agrupación izquierdista, decía que «esto es una representación de lo que es la sanidad española y más en la Comunidad de Madrid. Hemos querido hacer una crítica de lo que es el hospital».

La reportera de TVE añadía que en el nuevo hospital de la Comunidad los pacientes perdían intimidad porque no hay baño. Su entrevistada metía más leña a la hoguera.

No tener ni un biombo, no hay infraestructura. Nada de intimidad. Se invierte en infraestructuras y no hay intimidad ni personal. Muchos curas eso sí, por eso hemos puesto la sala de curas de la señora Ayuso