El doctor Carballo sopapea al huido Illa y a Simón: «Ya está aquí la tercera ola y no hay una estrategia»

Claro como el agua.

El doctor César Carballo, adjunto a las urgencias del Hospital Ramón y Cajal (Madrid), dejó sentado en la noche del 2 de enero de 2021 que ya es indisimulable que la tercera ola del coronavirus está aquí y no se ha hecho nada por parte de las autoridades responsables para tomar medidas al respecto.

El especialista, en la mesa de expertos que tiene ‘laSexta Noche’ fue muy claro a la cuestión formulada por Hilario Pino, sustituto de Iñaki López en las vacaciones navideñas, cuando quiso saber si ahora mismo en España se estaba mejor o peor.

El galeno del centro sanitario madrileño no se anduvo por las ramas y fue bastante elocuente:

Estamos claramente peor. Y además es que no nos puede sorprender. No sé qué me da más miedo, si los datos o la sensación de que no hay una estrategia detrás de los datos. No estamos preparados para esta tercera ola. Ya lo avisé aquí hace un mes y medio o dos meses, que la única posibilidad de poder pasar unas Navidades tranquilas era un confinamiento. Pero no se hizo, se eligió el dejar abiertas las cosas, el tener unas medidas un poco más laxas y estas son las consecuencias de esa medidas.

A continuación procedió a meter un severo sopapo a las autoridades sanitarias, Salvador Illa-Fernando Simón y al Gobierno Sánchez en líneas generales:

Daba un dato sobre Japón que debería de provocar la reacción de los dirigentes españoles:

Insistía César Carballo en recordar que el Ejecutivo español ha lanzado muy rápido las campanas al vuelo en relación a la vacunación contra el coronavirus:

La vacunación no va a estar aquí hasta finales de verano y vamos a ver si el virus no muta y tenemos un problema porque todavía no está claro que esta variante inglesa que todavía no nos ha llegado no vaya a tener problemas con la vacuna. Probablemente no los tenga, pero es que el virus aún no se ha visto atacado por la vacuna. Entonces, estos mensajes que se han dado a la población de que ya está aquí la vacuna, que se está empezando a vacunar…mucho cuidado porque fíjate los problemas que empiezan a tener en el Reino Unido, que van a tardar casi cinco años en poder vacunar a toda la población que quieren. La tercera ola ya está aquí y deberíamos de haber tenido alternativas y estrategias y no las tenemos.