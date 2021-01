Magistral KO al calentón de Javier Ruiz y Palomera contra Ayuso: «¡Que reparta la vacuna en bicicleta!»

A primera hora de este lunes 4 de enero de 2021 se corroboraba el mal dato en el inicio de la vacunación en Madrid: solo 3.090 personas desde de las 48.750 dosis que llegaron, un 6%, colocadas en pacientes. A nivel nacional, el dato es del 11%. Dice Illa que esta semana se alcanzará «la velocidad de crucero»…

E imagínense, cómo, tratándose de Madrid, se ha frotado las manos la izquierda radical que hace las delicias en cuanto puede achacarle algo a Isabel Díaz Ayuso. Es lo que pasó por ejemplo, en el plató de Joaquín Prat en Cuatro al día, con los periodistas Javier Ruiz y Esther Palomera desatados, lanzándose a por la presidenta de la Comunidad. ¿Que los retrasos se deban a algún motivo? ¡Qué mas da! ¿Que el consejero Ruiz Escudero admite que se va a pedir ayuda a la sanidad privada para la repartición de la vacuna? ¡Pues se les ataca por eso!

Por suerte, en el mismo programa vespertino estaba el periodista Carlos Cuesta, dispuesto a explicar las situaciones y de paso a trolear a sus enfervorizados rivales:

Javier Ruiz: Esto no es una cosa de color político, es una cosa de pura competencia. Son excusas de pésimo pagador, ¡otra vez más! Tenemos un problema en Madrid que no ha hecho las contrataciones de enfermería que debía haber hecho. Se han perdido tres días sin vacunas, y no es una cuestión de color político sino de que están ejecutando mal. Y tienes a Galicia, que es tan del PP como Ayuso, y están vacunando bien.

Ketty Garat: Lo que no es normal es que las CCAA no fueron informadas hasta un día después de que el gobierno rentabilizarla la campaña de la vacuna.

Esther Palomera: Que hoy la Comunidad de Madrid que lleva cinco días sin vacunas diga que la culpa es del Gobierno de la Nación no hay por dónde cogerlo.

Javier Ruiz: ¡Hay que asumir responsabilidades! Madrid lo está haciendo mal sin duda!

Carlos Cuesta: Solo por dar un dato rápido: la Comunidad de Madrid ha dicho que el día 28 no tenían las famosas 49.000 vacunas, sino 1.200, al día siguiente tampoco llegaron, sino el día 29 por la tarde. La vacuna se empezó a poner el día 30, pero si queréis le pedimos a Díaz Ayuso que vaya con una furgoneta a buscarlas a Bélgica, que es donde está el centro logístico, ¡y que las descongele con una estufa! ¡Señora Ayuso, váyase en bicicleta a por las vacunas!