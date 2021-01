Alejandro Fernández (PP) da la ‘bienvenida’ a Illa a unas elecciones catalanas salvajes con un sonoro palo

Salvador Illa, empujado por Pedro Sánchez e Iván Redondo, se va para ser candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, o lo que es lo mismo, para terminar apoyando a los independentistas de ERC quien sabe si en una suerte de nuevo tripartito.

Aunque en realidad lo que de que ‘se va’ es solo un espejismo, porque ya ha avisado de que se va a parapetar en su silla de ministro de Sanidad hasta que sea ineludible y empiece la campaña de los comicios el 29 de enero. Fantástico.

Como no se pueden empezar peor las cosas, uno de los rivales directos de Illa en las elecciones, Alejandro Fernández, le dio una ‘bienvenida’ envenenada este 5 de enero de 2021 desde la televisión. Fue en El programa de Ana Rosa (con Ana Terradillos), donde el portavoz del PP en Cataluña arreó de lo lindo al sucesor de Iceta. Preguntaba la presentadora: «Oiga, ¿usted se imaginaba el desembarco de Illa en Cataluña?»

Bien, la verdad es que en un principio no, pero como dijo tres veces que no vendría, como siempre hace lo contrario de lo que dice, llegué a la conclusión de que sí se presentaría, porque como siempre digo, estamos ante una operación de marketing potente: él pone cara de no haber roto nunca un plato, eso se le da muy bien, pero a la hora de la verdad ha engañado siempre a los españoles. Lo hizo con el grupo de expertos, lo hizo con los datos del Covid, lo ha hecho reiteradamente diciendo que no dejaría el ministerio, lo hace cuando dice que no pactará con los separatistas… Como siempre miente, estaba claro que se iba a presentar.