Apoteósico regreso de Ana Rosa abofeteando a Illa: «¡Es una anormalidad democrática!»

Regresaba por fin Ana Rosa Quintana de su descanso vacacional navideño este 7 de enero de 2021 con muchos temas por abordar y de los que opinar.

Por ejemplo, la presentadora no había tenido oportunidad de abordar la sinvergonzonería de Sánchez, Redondo e Illa de colocar a este último como candidato a la Generalitat para las elecciones de febrero, pero querer retenerlo hasta el máximo posible en la exposición constante del ministerio de Sanidad como gestor de la pandemia en España.

Que este gobierno de coalición es un cartel de publicidad ya no pilla de sorpresa a nadie, pero siempre viene bien cuando uno de los grandes creadores de opinión del país insiste en ello. Ana Rosa aterrizó así, con contundencia, en Telecinco:

Yo no digo que Illa no dedique todo el esfuerzo que puede, pero no se puede en este momento. ¡Es una anormalidad democrática!

Aquí estamos en el Gobierno del marketing y de la frivolidad más absoluta, que tiene el objetivo de ganar elecciones, que es muy lícito de todos los partidos, pero con una pandemia…