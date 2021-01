Iñaki López, obsesionado en atacar a Díaz Ayuso, compra un burdo bulo sobre el hospital Isabel Zendal

Es el objetivo de la progresía y no dudan en usar hasta una tormenta para tratar de desprestigiarla.

Pero a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no la van a derribar tan fácilmente y menos aún si para lograr tal fin hay que recurrir a bulos.

Iñaki López, presentador de ‘laSexta Noche’, no tuvo el menor empacho en apuntar hacia la política del PP para afear en redes sociales que su nuevo hospital, el Isabel Zendal, se había quedado aislado por la acción de la ‘tormenta Filomena’ y que incluso no tenía catering para atender a trabajadores y pacientes:

Madrid pide a los médicos que se incorporen al centro sanitario más cercano. Se o no el suyo. Lo peor está en el hospital Zendal, aislado y sin cocina ni posibilidad de que llegue catering. Hoy los datos en @SextaNocheTV

El periodista vasco recibió un auténtico temporal de críticas a través de Twitter porque, a pesar de que se aclaró con datos en la mano de que los que estaban en esa instalación pudieron reponer fuerzas, a López solo le interesó poner su tuit y ya en el programa nada de desdecirse de lo escrito con anterioridad:

Qué salgan Trolls por todos los lados lo entiendo. Parece que no hay otra forma de desinformación.

Iñaki, te tenía de periodista. No difundas bulos, que sabes que no es cierto.

Esto es manipulación.

— LuisBe (@luisbe71) January 9, 2021