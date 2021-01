La jeta Rita Maestre aprovecha la nevada para culpar a Ayuso y Almeida y hasta Ferreras le pide que frene

Es difícil encontrarse por la calle a políticos retirando nieve a palazos, pero sí por ejemplo lo hizo Pablo Casado este lunes 11 de enero de 2021. Más difícil es ver a los podemitas.

En Madrid el paso de la borrasca Filomena ha dejado una auténtica catástrofe, y a Rita Maestre -portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento- le parece buen momento para intentar sacar rédito político atacando a Almeida y Ayuso. Eso sí, desde la tele, calentita y sin resbalarse.

El alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid, ambos del PP, no han parado de trabajar, de advertir a los madrileños y ahora de tratar de poner soluciones en todo el fin de semana de la nevada, pero a Maestre le parece que ellos son culpables de todo. Hay que tener una jeta de niveles desproporcionados:

Madrid no estaba preparada para esta tormenta; es verdad es que es una cosa que pasa cada muchas décadas, pero el jueves Almeida y Aguado decían que Madrid estaba preparada. Ha habido una muy mala previsión y una muy mala gestión. Los mensajes que manden Ayuntamiento y Comunidad tienen que ser claros y decirle a la gente que lo peor no ha pasado sino que está por llegar. Con hielo tendremos una ciudad impracticable. Hemos pedido a Ayuso y a Almeida que paralicen las actividades no esenciales en la comunidad y en la ciudad. Y la gente tiene que saber que no se debe salir de casa. […] ¡Los gobernantes tienen que asumir las responsabilidades!

Recorrido a pie por Madrid para conocer de primera mano el resultado del trabajo realizado durante el día de hoy.#FilomenaMadrid pic.twitter.com/Qh5KiUfJIb — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 10, 2021

De todas maneras, me reconocerá que una ciudad que no está acostumbrada a las grandes nevadas, pueda reaccionar con rotundidad absoluta respecto a una nevada de estas características, ¿no? No es fácil porque se había anunciado lo que iba a pasar, pero ha sido más intenso de lo que preveían los meteorólogos, terciaba hasta Ferreras para frenar las bobadas de Rita en ‘Al Rojo Vivo’, pero la podemita iba más allá. Fíjense al argumento: