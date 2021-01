Mónica López, avergonzada, pliega velas ante Espinosa de los Monteros: «Me puse como una hidra, le pido disculpas»

«Cuando quiera quedamos y le enseño la diferencia entre meteorología y clima», fue el desafío de una muy venida arriba Mónica López contra Iván Espinosa de los Monteros (VOX).

El diputado de la formación de Abascal, que había recibido la sorprendente respuesta en Twitter de la presentadora de ‘La hora de la 1’, no se arrugó: «cuando quiera quedamos y me explica, despacito, cómo puede haber calentamiento y edad de hielo simultáneamente. Y luego tb me explica por qué si lo que yo criticaba era la contradicción, usted lo lleva al cambio climático. Spoiler: porque manipula».

Eso pasaba en la mencionada red social este 11 de enero de 2021. Y al día siguiente, 12 de enero de 2021, se veían las caras en TVE. Allí, López, humillada y avergonzada, reconocía su error y que se había pasado tres pueblos: «Ayer, el señor Espinosa de los Monteros puso un tuit donde hablaba de calentamiento y edad de hielo y hacía referencia a dos noticias de un mismo medio. Y yo reconozco que me lo tomé por el lado negacionista y me puse como una hidra. Y le pido disculpas».

Doña Mónica, @monicalopez_tve cuando quiera quedamos y me explica, despacito, cómo puede haber calentamiento y edad de hielo simultáneamente. Y luego tb me explica por qué si lo que yo criticaba era la contradicción, usted lo lleva al cambio climático. Spoiler: porque manipula. https://t.co/WlwAj9EKut — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) January 11, 2021

Mónica López pide disculpas

Fue tal el patinazo, que la meteoróloga tuvo que pedir perdón al diputado de VOX, que se las aceptó encantado. «No se preocupe, yo en una vida anterior he producido televisión y sé lo que es repetir cosas por el pinganillo porque se fía de sus redactores. Tiene que tener usted una conversación con la persona que le dijo eso y con la gestora de redes que mantuvo la idea de atacar por ese motivo».

¿Debe una presentadora de la ⁦@rtve⁩ pública contestar directamente y de forma personal al tuit de un político?. #LaHoraFilomena e isobárica de ⁦@monicalopez_tve⁩ con ⁦@ivanedlm⁩ . Atent@s 👇 pic.twitter.com/9GH3H4A4Tq — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) January 11, 2021

«Tenía solo el texto, y es verdad que el tuit tenía dos noticias seguidas. No tiene más», se excusó López, consciente de que se había venido muy arriba en redes y ahora le tocaba pagar las consecuencias.