Espectacular editorial de Ana Rosa sacando de la oreja a los ministros escondidos bajo la nieve

El editorial de Ana Rosa Quintana de este 13 de enero de 2021 es tan colosal que poco más merece la pena añadir.

Los estragos de la borrasca Filomena se están dejando notar ahora en las ciudades y pueblos, porque la nieve no se va e imposibilita la vida normal, y en esas el Gobierno de Pedro Sánchez está volviendo a hacer el ridículo con varios de sus ministros: algunos, desaparecidos, y otros, a la gresca.

Así se quejaba la presentadora de El Programa de Ana Rosa en Telecinco:

Con España congelada a temperaturas que han superado los 15 bajo cero, nuestro país ha entrado en estado de hibernación: a Iglesias se le ha tragado la nieve y desaparece de la gestión del temporal, pero es el vicepresidente social, y la mayor parte de las personas que han fallecido de frío, son personas sin techo de las que se debe hacer cargo su ministerio.

El frío aprieta y tampoco da la cara el ministro de Consumo ante una subida histórica de la luz que deja heladas a las familias más pobres.

Mientras, la ministra María Jesús Montero culpa a Bruselas de no permitirle bajar el IVA de la electricidad, pero esta vez no cuela, como no coló con las mascarillas.

Por su parte, el ministro Marlaska asegura que ha gestionado estupendamente el apoyo a las comunidades, pero paradójicamente se muestra molesto con Margarita Robles por acudir a la llamada de auxilio del alcalde de Madrid enviando a la UME, y le acusa de saltarse los protocolos.

Por su parte, el ministro candidato Illa, augura un enero complicado pero delega en las comunidades las medidas a tomar en la tercera ola. Veremos qué decisiones toma si llega a gobernar en Cataluña.

Estamos ante un Gobierno criogenizado por el frío a lo Walt Disney, pero la película que protagoniza este Ejecutivo al que se le ven las costuras no es de Disney, se parece mucho más a la historia de Frankenstein, cuando decidió desaparecer entre la nieve del Polo.